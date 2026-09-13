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Лъвът във "Великият Гетсби", Телецът в "Шоколад"
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Лъвът във "Великият Гетсби", Телецът в "Шоколад"
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Литературните реликви все още имат твърде много почитатели по света. Доказа го поредният търг на аукциона "Сотбис" в Ню Йорк, където доста скъпоценнос...
Агресивен тип извади фалшиви пистолет и граната в открито студио