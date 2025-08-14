Обрат с времето. Изненада на 17 август

Обратът с времето идва. Денят Х е 17 август

Това обявиха синоптиците от Meteo Balkans. Ето, че се задават и първите предвестници за промяна на атмосферната циркулация в Европа, казаха експертите на страницата си във Фейсбук. Валежи и гръмотевични бури в средата на август е типична класика, допълниха те.

Преди два дни Meteo Balkans предупреди за нахлуващ студен фронт.

Очаква ни понижение на температурите в цяла Европа заради силен студен атмосферен фронт. Този фронт идва от Скандинавия и ще бъде първото слабо полярно нахлуване за сезона. Не се очакват отрицателни температури, за да не бъде някой подведен, но се предвижда чувствително захлаждане, което за много държави, включително и за България, ще ознаменува края на лятото, писа Meteo Balkans.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com