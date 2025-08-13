Световният феномен Murdle вече и на български

Книгата идва в България, за да въвлече всички читатели в своите 100 кримиграми

От доста време читателите у нас очакват излизането на български на „MURDLЕ: КРИМИГРАМИ“ – световен бестселър на автора Г.Т. Карбър, който е истинско приключение за всеки любител на класическите криминалета и логическите загадки. Отличен с наградата „Книга на годината” за 2024 на British Book Awards, този първи по рода си сборник с криминални загадки ви предизвиква да се впуснете в разследване на престъпления от уюта на собствения си дом.

Книгата вече е на българския пазар и може да бъде намерена както във всички книжарници в страната, така и онлайн.

Кримиграмите в тази книга представляват малки загадки, които ще предизвикват логиката и прозорливостта ви. Въоръжете се с молив, влезте в ролята на истински детективи и разкрийте различни престъпления, като се доверите (или не) на свидетелите и разгледате уликите.

Таблици, тайни кодове, схематични илюстрации и скрити улики ще съпътстват вашето разследване в тази приключенска книга със загадки, превърнала се в световен феномен с милиони тиражи. Разгледайте уликите, опознайте свидетелите и използвайте силата на дедукцията, за да попълните таблиците и да разкриете престъпленията. Тайните кодове, схематичните илюстрации и остроумните улики ще събудят детектива, който се крие във вас, и ще тренират съобразителността и ума ви.

Във Великобритания книгата на К.Т. Гарбър е абсолютен феномен и е предпочитан подарък за всеки един празник. А англичаните са толкова обсебени от книгата, че вече е традиция да се организират криминални вечери в книжарниците из цялата страна и всички заедно да решават кримиграми.

От издателство „Софтпрес“ официално обявиха, че до края на годината може да очакваме и втория том от поредицата, а изненадите около „Murdle” тепърва предстоят.

