Излиза новият сингъл на The List

На 12 април излиза новият сингъл на бандата The List, видео премиерата е на 20 април.

ALI са космос. Tе са различни и са Ви любими още от първата нота на дебютния им сингъл „I Come From the Future“. От разпознаваемия вокал и всички отличителни звуци в песните им до разнообразните влияния зад тяхната музика, ALI предефинират границите на съвременния рок жанр у нас.

2024 е годината на дебюта на техния първи албум, но докато го чакаме (не)търпеливо, момчетата ще направят два пролетни лайва и премиера на нов сингъл и видео. Новата и дълго чакана песен на ALI - The List, излиза официално на 12 април, а видеото – на 20 април в YouTube и на живо за публиката в клуб Строежа.

Премиерата на новия сингъл на ALI идва с два пролетни концерта в Пловдив - на 13 април в рок бар Download и в София в Строежа на 20 април. Билетите са вече в продажба в мрежата на Ticketstation.bg.

ALI са:

Али Абдала – вокали и китара

Емил Доков – беквокали

Калоян Димитров – бас китара

Петар Шварц – китара

Антони Иванов – китара

Орлин Станчев – барабани





