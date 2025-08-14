Защо цените на имотите не спират да растат

Ръст при сделките с недвижими имоти у нас. По данни на Агенцията по вписвания, увеличението е с 3%.

Това посочи консултантът по недвижими имоти Добромир Ганев в предаването „Твоят ден”.



Сделките са 101 000 вписани актове. Вероятно самите сделки са малко повече, обясни експертът.„За София ръстът ще бъде доста сериозен. Ще бъде рекорден. От 2005 г. досега няма толкова голям обем от сделки, които са се случили през първото шестмесечие”, каза Ганев.



Във Варна и Бургас вече 2 тримесечия има спад на вписани актове. В Пловдив има ръст, но много малък.



„Ръстът на цените не се забавя”, каза Ганев. По думите му има поне 10 обективни фактора, които влияят за това.



„Поне 70% от хората търсят жилище, за да удовлетворят жилищна нужда. Част от хората искат да запазят средствата си от инфлационни процеси и някои притеснителни геополитически събития”, каза Ганев.

Сред факторите, които влияят, за ръстът на търсенето са лихвите на банките, но и намаляващото предлагане. Ганев обясни, че тази година има спад с 40% на започнатите нови жилищни сгради. А същевременно отчете и ръст при доходите на гражданите.



„Лихвите от доста време са добри. Дори най-добрите в Европа. Важен е и номиналният ръст на доходите. Той, добрите лихви и ограниченото предлагане водят до изпреварващо, понякога нерационално, търсене, което ще доведе до следващ ръст на цените”, обясни финансовият консултант Иво Димитров.



Той очаква в средносрочен план лихвите да се покачат.

