Имотния пазар през 2026: Еврото връща тези купувачи

Цените на жилищата в България се очаква да намалят темпа на нарастване в началото на 2026 г., но едва ли ще намалеят. Това каза в интервю за БТА новоизбраният председател на Управителния съвет на Националното сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ) Даниела Грозева.



В нашия бизнес от години цените се движат в евро, така че реалната промяна няма да е кой знае колко голяма. Смятам, че в първите месеци след влизането в еврозоната вероятно пазарът на жилищни имоти ще се характеризира по-скоро с известно затишие, отколкото с ръст, тъй като има различни очаквания. Купувачите се надяват при влизането в еврозоната на спад на цените, а продавачите очакват поскъпване. Именно това напрежение между очаквания и реалност може да забави активността на пазара в началото, допълни тя.



Според Грозева цялата година е била такава - в това очакване. Имаше доста ирационални очаквания и съответно пазарът се повиши, но има и още много други критерии, които влияят на това, което ще се случи - работната заплата, лихвите, дори миграцията.



По думите й дългосрочните двигатели на растеж на пазара на недвижими имоти догодина ще са жилищата в големите градове, купувани за собствено ползване от най-смелите купувачи с доходи между 2000 и 2500 лева, които имат реална нужда от жилище и интерес от ново строителство. Има вероятност за раздвижване и растеж на индустриалния и логистичен пазар, както това вече се е случило в други страни, направили прехода към еврозоната.

Председателят на НСНИ не очаква голям скок на търсенето или поскъпване при ваканционните имоти този зимен сезон, а по-скоро запазване на стабилната активност на този пазар. Грозева отбеляза, че сега има изпреварващ ръст на цените на този тип имоти и посочи, че много българи и чужденци купуват за собствено ползване с възможност за отдаване под наем за доходност. В дългосрочен план председателят на НСНИ посочи, че се очаква завръщане на чуждестранни купувачи (напр. британски и германски), благодарение на Шенген и еврозоната.

