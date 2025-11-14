Инвестициите в недвижими имоти в ЦИЕ надхвърлиха 7 млрд. евро

Оптимизмът постепенно се завръща на пазара на бизнес имоти в Централна и Източна Европа. Инвеститорските настроения преминават от предпазливост към активни сделки, а регионът демонстрира устойчивост, стабилно потребление и високи нива на заетост.

Нов анализ на Colliers показва, че инвестициите в ЦИЕ надхвърлят 7 милиарда евро за първите три тримесечия на 2025 г., което подчертава възстановяващата се увереност на капитала.

Регионът остава над средното за Европа

Въпреки сложната глобална икономическа среда, ЦИЕ се очаква да изпревари Западна Европа по растеж. Според прогнозите икономическият ръст ще се удвои през 2025 г. и ще се утрои през 2026 г.

Фактори като умерена инфлация, парично облекчаване, активни европейски програми и ниска безработица допълнително засилват доверието на инвеститорите.

Геополитическите рискове остават, но пазарите в региона се възприемат все по-често като зони с голям потенциал.

България привлича внимание с предстоящото присъединяване към еврозоната и повишения кредитен рейтинг, Унгария и Румъния – със силни производствени и логистични локации, Чехия и Словакия – със стабилен институционален профил, а Полша – като водещ пазар по мащаб и ликвидност.

Инвестиционният пазар - ръст във всички основни сегменти

Инвестициите в бизнес имоти в ЦИЕ надхвърлят 7 млрд. евро – ръст от 38% на годишна база.



Чехия и Полша формират над 70% от общия обем, като Чехия отчита впечатляващи +131%, движена от офисния, индустриалния, хотелския и смесения сегмент.

Полша запазва лидерската си позиция в региона. Унгария бележи утрояване на инвестициите спрямо година по-рано, а Словакия надхвърля 600 млн. евро – половината от сделките в търговията.

Офисите се връщат, логистиката държи стабилност, алтернативите набират скорост

Офисният сегмент възстановява темпото си – реновирани първокласни сгради в централни зони отчитат ръст на наемите при ограничено ново предлагане.

Логистиката остава стабилна, опряна на дългосрочни договори и търсене от наематели, като портфейлните сделки стават все по-чести.

Търговският пазар се адаптира с нови удобства и стратегическо препозициониране на активи.

Алтернативните класове имоти – центрове за данни, складове за собствено ползване, домове за възрастни хора и студентски общежития – показват силен интерес заради доходността, обвързана с инфлацията, и структурен растеж.

Възход на местните инвеститори, стабилизиращ дълг

Местният капитал в ЦИЕ расте двойно спрямо нивата преди пандемията и вече представлява 57% от всички инвестиции.

Полша е най-яркият пример – местните инвеститори достигат 23% дял и близо 600 млн. евро участие, след като преди 2023 г. делът им беше едва 2–10%.

Инвеститорите от Западна Европа и САЩ се завръщат селективно, основно във висококачествени логистични и доходни активи.

Дълговите пазари отново функционират активно: немските банки се връщат с конкурентни условия за първокласни проекти, спредовете се стесняват, а финансирането се стабилизира на водещите пазари.

Перспективата - устойчиво възстановяване и селективен растеж

Според Colliers следващите 12 месеца ще донесат стабилно, постепенно възстановяване, докато ценовите очаквания на продавачи и купувачи се срещнат.

Прагматичното поведение на пазара, солидната икономическа основа и разширяващата се ликвидност ще поддържат активните сделки през 2025 г. и след това.

„ЦИЕ вече не се разглежда единствено през призмата на риска“, коментира Гжегож Силевич, ръководител на икономически и пазарни анализи за региона. „Инвеститорите се завръщат с по-остър фокус, селективни стратегии и нарастваща увереност в дългосрочните основи на пазара.“

Централна и Източна Европа продължава да се доказва като една от най-привлекателните инвестиционни дестинации за недвижими имоти в Европа – със силно търсене, конкурентни икономически показатели и здрава основа за бъдещ растеж.

