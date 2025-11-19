Експерт обяви това, което всички шофьори искаха да чуят

Добри новини за родните шофьори!

Не очаквам нов ръст на цените на горивата у нас. Това заяви пред БНР Димитър Георгиев – финансист и анализатор на международните пазари.

"Това, което видяхме, беше едно минимално поскъпване в резултат от цялата несигурност и напрежение, което се беше създало във връзка с до последно неяснотата за това как ще продължи да функционира, в чии ръце и в чий контрол ще бъде рафинерията "Лукойл". Сега обаче този въпрос е решен минимум до 29 април, разбира се и след това. На практика е елиминиран рискът рафинерията да спре да работи, което беше най-важният приоритет за нас. Това поскъпване не би ни направило впечатление изобщо, ако не беше цялата сага покрай Лукойл", коментира той.

По думите му цените на горивата у нас остават изключително ниски на фона на цялата инфлация през последните много години:

"Горивата са на същите цени от преди 5 години у нас, а доходите са пораснали много през това време. Никога горивата у нас не са били по-достъпни от сега. С една заплата човек никога не е можел да си купи повече литри гориво – това са два до три пъти повече литри гориво от преди 10 години".

От друга страна петролът на международните пазари стои закотвен на едно ниво, отбеляза също анализаторът.

"Лекият суров петрол се търгува около 60 долара с изключително минимални колебания. Дори очаквам той плавно да продължи да се понижава през следващите месеци, защото има огромен излишък на петрол - близо 2 млн. барела петрол на ден повече ще се произвежда през 2026 г. отколкото ще се потребява", обясни той и подчерта, че това му дава спокойствие, че цените на горивата няма да се променят.

Според него забраната за износ на горива трябва да бъде премахната по най-бързия начин, за да се възстанови износът и нормалният ритъм на работа на рафинерията.



Георгиев е оптимист, че особеният управител на "Лукойл" Румен Спецов ще се справи с оперативната дейност на рафинерията:

"Той има зад себе си цялата мощ на държавата с всички нейни механизми да оказва натиск, да помага, да преговаря както с доставчиците, така и след това с клиентите на рафинерията. Със сигурност няма да му е лесно, но съм оптимист".



"Много се надявам американска или западноевропейска компания да купи "Лукойл", а не поредната компания-партенка на Путин. Идеалният вариант би бил компания с дългогодишен опит и добра репутация в производството, добива и търговията с нефтени продукти да придобие "Лукойл"", каза още финансистът. По думите му вторият среднодобър вариант е рафинерията да бъде придобита от западен инвестиционен фонд.

Според него това е огромен исторически шанс за България да реши този свой стратегически проблем, свързан със собствеността на това ключово дружество в българската икономика.

