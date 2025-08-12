ПромениКартинката в ритъма на Банско Джаз Фест с въздействащи визии и силни послания

В рамките на Банско Джаз Фест, информационната кампания на Филип Морис България ПромениКартинката постави фокус върху силата на визуалното изкуство да вдъхновява екологична промяна. В сърцето на стария град се проведе дискусия,

посветена на устойчивостта, визуалната култура и ролята на артистите като посланици на темата за опазването на околната среда.

Поводът беше откриването на специална изложба „Плакати за един устойчив свят“, селектирани от фонда на Международното триенале на сценичния плакат – София. Водещ на събитието бе дългогодишният посланик на информационната кампания Ива Екимова, която посрещна на сцената представители на местната власт и партньори на

ПромениКартинката.

Гост на събитието бе зам.-кметът на Банско с ресор Екология Магдалена Юсева, която сподели от сцената: „Изключително щастливи сме, че кампанията

ПромениКартинката е част от атмосферата на Банско Джаз Фест. Кампанията

по вдъхновяващ начин показва колко е важно да се повишава информираността за

важната кауза за опазване на околната среда – тема, която е приоритет и за

община Банско. Вярваме, че истинската промяна започва с малки, но значими

стъпки.“

„ПромениКартинката не е просто кампания – тя е жива платформа, която

използва креативност, за да напомни, че бъдещето на околната среда зависи от

изборите, които правим всеки ден“, от своя страна коментира Диляна Якова,

мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България. Тя разказа

на гостите на събитието повече за информационната кампания и активностите, с които цели да информира за проблема с неправилно изхвърлените цигарени фасове и други отпадъци, като апелира за отговорно потребителско поведение.

От страна на организаторите на Банско Джаз Фест, директорът на фестивала Илияна

Иванова сподели: „С ПромениКартинката вървим в една посока - възпитаваме

публиката не само да опазва околната среда, а да бъде с отношение към културата и природата.”

Експозицията „Плакати за един устойчив свят“ бе представена от Албена Спасова,

преподавател в Националната художествена академия и съосновател на

Международното триенале на сценичния плакат. „Ярките и талантливи еко

плакати, които подбрахме специално за Банско, са от различни международни

инициативи и са дело на български и чужди автори.Те разкриват силата и

многообразието на изкуството плакат, допълнително осмислено от експонирането му в откритата градската среда и то именно по време на Банско

Джаз Фест“, разкри Албена Спасова.

Креативност с кауза

Освен специалната изложба на плакати, в рамките на Банско Джаз Фест ще бъдат

излъчвани новите кратки видеа на студенти от НАТФИЗ, вдъхновени от

ПромениКартинката. Гостите на фестивала получиха джобни пепелници, шапки и

текстилни торбички с визията на кампанията – символи на лична отговорност и

ангажираност към по-чиста среда.

