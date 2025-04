Me And My Devil с нов сингъл, нов албум и два концерта

Една от най-емоционалните и дръзки български алтернативни банди, Me And My Devil, представя новия си сингъл Lost Control. Видеото, с възрастово ограничение 18+, е продължение на анимационния I Can’t Breathe и разгръща още по-смело бохемската история за демони, секс, опиати и рокендрол.

Артът и анимацията са дело на Цветелина Тодорова и Янко Кирилов, а сценарият – на Васил Първановски. Lost Control е последният сингъл преди излизането на втория албум на бандата – Volume II, който ще бъде достъпен във всички музикални платформи от 11 април. Той включва 11 трака, четири от които са вече в оборот и обещава още повече сурова енергия, мощни китари и характерната мистична атмосфера на бандата.

Визуалната идентичност на албума е дело на базираната в Манчестър София Добрева (Nolita No) и Соня Попова. Nolita No стои зад артистичните решения на редица български музикални проекти, включително Hayes & Y, както и фестивалите Sofia Live Fest и Rebel Rebel.

Албумът ще бъде представен с два клубни концерта, а билетите за двете дати вече са в продажба:

25 април, София – клуб Stroeja

26 април, Пловдив – клуб Download

