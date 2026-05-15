Последен ден в Пекин. Тръмп заговори за „по-силни от всякога“ отношения

Американският президент Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин провеждат заключителни разговори в последния ден от визитата на държавния глава на САЩ в Пекин, а тонът между двете най-големи икономики в света остава необичайно позитивен на фона на дългогодишното напрежение между тях.

Малко преди предстоящата последна среща в китайската столица Тръмп написа в Трут соушъл, че се надява отношенията между Вашингтон и Пекин „да станат по-силни и по-добри от всякога“. По думите му Китай е заявил желание да купува американски петрол и земеделски продукти, а след вчерашните разговори американският президент съобщи и за очаквана поръчка на 200 самолета от „Боинг“.

Оптимистичните сигнали идват на фона на продължаващата огромна икономическа взаимозависимост между двете световни сили, въпреки търговските конфликти, санкциите и геополитическото съперничество през последните години.

Анализ на ДПА отбелязва, че САЩ и Китай продължават да бъдат най-големите икономики в света и остават дълбоко обвързани в търговията. Китай продължава да разчита на американския пазар, докато Съединените щати остават силно зависими от китайското производство - от масови потребителски стоки до индустриални компоненти.

Разликата в мащабите на двете държави остава огромна и по отношение на населението. В САЩ живеят над 340 милиона души, докато населението на Китай е около 1,405 милиарда души. Въпреки това Пекин вече отчита сериозен демографски проблем. Само през миналата година населението на Китай е намаляло с 3,4 милиона души, а раждаемостта е спаднала до рекордно ниски нива.

Търговските отношения между Вашингтон и Пекин също показват признаци на охлаждане. Според американски данни през 2025 г. САЩ са внесли китайски стоки за около 308 млрд. долара, докато американският износ към Китай е бил за 106 млрд. долара.

И двата показателя са значително по-ниски спрямо предходната година. Вносът на китайски стоки в САЩ е спаднал с около 30%, а американският износ към Китай - с 26%.

Китайската статистика също отчита отслабване на двустранната търговия. Според Пекин китайският износ за САЩ е намалял от 524 млрд. долара през 2024 г. до 420 млрд. долара през 2025 г.

Въпреки това Съединените щати остават един от най-важните пазари за китайската икономика. От американска гледна точка Китай е четвъртият най-голям търговски партньор на САЩ след Европейския съюз, Мексико и Канада.

Икономическата тежест на двете сили остава впечатляваща. Китайската икономика е достигнала обем от около 140,19 трилиона юана през 2025 г., или приблизително 17,6 трилиона евро, при отчетен растеж от около 5%.

В същото време брутният вътрешен продукт на САЩ вече надхвърля 30 трилиона долара, което затвърждава позицията на американската икономика като най-голямата в света.

