Разкриха истината за състоянието на Елизабет II преди смъртта й

През последните години от живота си кралица Елизабет II не е била с всичкия си и е страдала от старческо слабоумие. Това твърди кралският биограф Андрю Лоуни, пише Daily Mail.

Той спомена здравето на кралицата по време на реч на Оксфордския литературен фестивал. По думите му, въпреки че Елизабет II е била все още жива, на практика страната била управлявана от големия й син.

Според Лоуни, точно затова кралицата не е спряла Андрю, по-малкия си син, който е обвинен в изнасилване на непълнолетни и други престъпления.

"Хората не осъзнават, че към края на живота си тя не беше с ума си. Той (Андрю) отиваше при нея и я принуждаваше да прави рани неща. Така че в последните години от живота й Чарлз беше на власт, а не кралицата", казва Лоуни", твърди биографът.

По думите на Лоуни, към 2021 г. Елизабет е "губела нишката на разговорите само след няколко минути".

Журналистът на Daily Mail Ричард Идън, който последен е разговарял неофициално с кралицата, обаче е на съвсем различно мнение.

Той казва, че лично се е срещал с Елизабет II през тези години и е бил свидетел как тя е водела смислени разговори с гостите си. И не е забелязал никакви признаци на старческо слабоумие.

"Говорихме за конете и как тя не харесва новия дизайн на марката. Усмивката, иронията, споменът за събитията от 1953 г. – всичко беше там.

"До самия край на великолепния си живот кралицата продължи да изпълнява задълженията си въпреки влошеното си здраве", казва Идън.

