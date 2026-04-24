Хари отиде в Украйна и ядоса Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува принц Хари, като заяви, че той "не говори от името на Обединеното кралство" след коментари, направени от херцога на Съсекс, относно американската администрация по време на изненадващо посещение в Украйна, съобщи Sky News. Президентът на САЩ също така заяви, че "говори от името на Обединеното кралство повече от принц Хари", след като синът на краля призова Вашингтон да изпълни задълженията си в конфликта в Украйна.

Говорейки на Форума за сигурност в Киев в четвъртък, Хари - по време на третото си посещение в Украйна от началото на войната през 2022 г. - подчерта, че е "тук не като политик, а като хуманитарен деец и войник, който разбира службата". Той призова американското ръководство да спазва своите "международни договорни задължения" в това, което определи като "дългосрочната роля на САЩ в глобалната сигурност" - въпреки че не спомена по име Тръмп.

Херцогът на Съсекс заяви: "Съединените щати имат уникална роля в тази история. Не само заради своята мощ, но и защото, когато Украйна се отказа от ядрените си оръжия, Америка беше част от гаранциите, че суверенитетът и границите на Украйна ще бъдат уважавани.

Това е момент за американско лидерство - момент за Америка да покаже, че може да спази международните си договорни задължения - не от благотворителност, а заради своята трайна роля в глобалната сигурност и стратегическата стабилност."

В отговор на въпрос на журналист, че принц Хари е казал, че Тръмп трябва да направи повече за прекратяване на войната в Украйна, президентът на САЩ заяви: "Принц Хари? Как е той? Как е съпругата му? Моля, предайте ѝ моите поздрави. Знам едно - принц Хари със сигурност не говори от името на Обединеното кралство."

Критиките на Тръмп към Хари идват броени дни преди кралят да пристигне в САЩ за държавно посещение по случай 250-годишнината от американската независимост. Чарлз и кралица Камила ще пътуват в понеделник за четиридневно посещение, по време на което ще се срещнат с президента на САЩ и първата дама.

Посещението ще включва също обръщение на Чарлз към Конгреса, държавна вечеря и възпоменание по повод 25-годишнината от атентатите на 11 септември. Тръмп, който през последните седмици беше силно критичен към сър Киър Стармър и правителството на Обединеното кралство във връзка с войната с Иран, заяви, че посещението на кралското семейство може "абсолютно" да подобри отношенията между двете нации.

По-рано той разкритикува премиера, като каза: "Това не е Уинстън Чърчил, с когото си имаме работа", след като сър Киър първоначално отказа да предостави на САЩ достъп до британски военни бази в началото на конфликта в Близкия изток.

В разговор с американския кореспондент на Sky Марк Стоун по-рано този месец Тръмп определи имиграционната политика на Великобритания като "безумна" и изрази съжаление за "тъжното" състояние на специалните отношения между САЩ и Обединеното кралство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com