Мощен астрологичен обрат идва за 3 зодии

От 24 април три зодиакални знака застават на прага на нова и силно трансформираща фаза, задвижена от директното движение на Плутон. Планетата символизира дълбоки вътрешни процеси, разпад на старото и изграждане на ново, което често е свързано със съдбовни житейски промени. За част от зодиите това означава край на дълъг вътрешен цикъл и начало на нов път. Промените няма да бъдат повърхностни, а ще засягат идентичността, решенията и посоката на развитие.

Скорпион

При Скорпион започва процес, в който досегашният образ на собствената личност постепенно губи своята тежест. Това, което доскоро е изглеждало като стабилна идентичност, вече не носи същото усещане за принадлежност. Появява се ясно осъзнаване, че старото „аз“ е изчерпано и не може да бъде опора за бъдещето.

Реакцията на този процес е решаваща. Може да се остане в познатото, но усещането за застой ще се задълбочава, или да се направи съзнателен избор за промяна. При Скорпион вторият вариант постепенно надделява.

С директното движение на Плутон става ясно, че без дълбока вътрешна трансформация няма как да се достигне до по-истинска и удовлетворяваща версия на живота. Това е началото на силен етап, който може да доведе както до вътрешни, така и до видими външни промени.

Козирог

За Козирог започва период, в който установените модели на поведение и работа се поставят под въпрос. Знакът традиционно разчита на структура, контрол и яснота, но именно тези устои сега се разклащат.

Промяната идва не като избор, а като необходимост. Съпротивата срещу нея може да доведе до напрежение, докато приемането отваря възможност за реален растеж. Новото изисква гъвкавост и готовност за излизане от утвърдените рамки.

Още около 24 април се появява ясно осъзнаване, че процесът е започнал отдавна и вече не може да бъде отложен. Оттук нататък се открива шанс за пренареждане на живота в посока, която дълго време е оставала на заден план. Това бележи начало на по-силен и по-целенасочен етап.

Риби

При Риби предстои период на дълбоко емоционално прочистване, което ще бъде провокирано от влиянието на Плутон. Процесът не е лек, но е необходим, за да се освободят натрупани преживявания и вътрешни ограничения.

Постепенно отпадат стари страхове, съмнения и задръжки, които до този момент са възпирали развитието. Това отваря пространство за по-ясно усещане за посока и за по-голяма увереност.

Рибите носят в себе си силни вътрешни стремежи и мечти, които досега са били неясни или отлагани. Сега се появява възможност те да бъдат видени по-ясно и да започнат да се реализират. Освободени от емоционалния товар, представителите на този знак навлизат в нов етап, който носи повече сила, стабилност и перспективи.

