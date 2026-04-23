Съдът на ЕС взе важно решение за много българи

Съдът на Европейския съюз (ЕС) постанови на 23 април 2026 г. решение по дело C-116/25 по преюдициално запитване на Административен съд - гр. Благоевград, свързано с начина на изчисляване на паричните обезщетения за безработица за хора с осигурителни периоди в България и в друга държава членка на ЕС.

С решението си Съдът прие, че българската правна уредба, прилагана от Националния осигурителен институт (НОИ), е напълно съвместима с правото на ЕС. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.

Съдът потвърди, че при определяне размера на обезщетението за безработица България, като държава по пребиваване, може да прилага национален ред за изчисляване, при който не се взема предвид единствено възнаграждението от последната работа в друга държава членка, а могат да бъдат отчетени и други доходи и осигурителни периоди, съгласно националното законодателство, казаха от НОИ.

Решението потвърждава правилното прилагане от страна на НОИ на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и съответствието им с европейските правила за координация на системите за социална сигурност, добавиха от ведомството.

НОИ ще продължи да прилага законодателството при защита на правата на осигурените лица и при спазване на принципите на равнопоставеност, законосъобразност и финансова устойчивост на общественото осигуряване, посочиха също от осигурителния институт.

Текстът на Решението на Съда на ЕС е публикуван тук

През 2024 г. парламентът прие промени в реда за определяне на обезщетенията за безработица за осигуряващите се в България и в страна член на Европейския съюз (ЕС), с които се уеднаквява редът за определяне размера на обезщетението. Измененията са в Кодекса за социално осигуряване, припомня БТА.

