Иран взе тежкото решение за Мондиал 2026

Иранският национален отбор се подготвя за участие на Световното първенство през 2026 година, за което са взети всички необходими мерки. Това обяви говорителят на правителството на страната Фатеме Мохаджерани, цитиран от Асошиейтед прес.

Преди два дни иранският министър на спорта Ахмад Донямали разреши на националния тим да участва в турнира, при условие че бъдат осигурени адекватни мерки за сигурност, като отбеляза, че окончателно решение все още не е взето.

„Министерството на младежта и спорта обяви пълната готовност на нашия национален футболен отбор за участие на Световното първенство през 2026 година в САЩ, съгласно инструкциите на министъра. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира успешното и достойно представяне на тима“, каза Мохаджерани.

На 11 март Донямали обяви, че националният отбор няма да участва на Световното първенство. На 16 март обаче генералният секретар на Азиатската футболна конфедерация Уиндзор Джон заяви, че не е получено писмо от Иран относно оттеглянето му. По-късно президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж заяви, че националният отбор няма да бойкотира Мондиала и че организацията обсъжда с ФИФА възможността за преместване на мачовете на състава в Мексико.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино на няколко пъти каза, че очаква иранският национален отбор да участва в турнира и че организацията ще се стреми да създаде възможно най-добрите условия за отбора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com