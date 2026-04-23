Левски обявява сензационна новина в петък

Левски ще обяви голяма новина утре, съобщава "Марица". "Сините" ще имат нов собственик и той по всяка вероятност ще бъде милиардерът Атанас Бостанджиев. Бизнесменът има начинания в различни сфери, като вече е имал взаимодействие със синия клуб - преди 14 години. По това време той беше шеф на международния бизнес на руската банка "ВТБ Капитал", която спонсорираше 26-кратния шампион на България.

Заедно с Първолета Щерева притежава инвестиционен фонд GemCorp. Последната новина за компанията е, че инвестира близо 2 млрд. долара за изграждане на петролна рафинерия в Кабинда, Ангола, съобщава световната медийна агенция Bloomberg. Базираният в Лондон фонд притежава 90% дял в новооткритата рафинерия, а държавната компания Sonangol държи останалата част.

Церемония по откриването на 1 септември т.г., на която до Бостанджиев присъства президентът на Ангола Жоао Лоуренсу, отбеляза старта на дългоочакваното съоръжение.

GemCorp е основана през 2014 г. и оттогава е инвестирала 7 милиарда долара в развиващите се пазари. Компанията има над 500 служители в цял свят, както и представителства в Съединените американски щати, Близкия Изток, Азия и Африка. Тя комбинира вертикалния анализ на бизнесите със заострено внимание към икономическата и политическа ситуация, коментира главният инвестиционен директор Първолета Щерева.

Базираната в Лондон компания, която се фокусира върху дългови инвестиции, м.г. получи зелена светлина от правителството на ОАЕ за разкриването на регистриран в Абу Даби фонд мениджър.

През 2023 г. GemCorp придоби дял във вятърния парк Lake Turkana в Северна Кения, собственост на холдинга Osprey, който е най-големият действащ вятърен парк в Африка.

Името на Бостанджиев се свързва с марината в Созопол, като по последни проекти иска да вдига в курорта луксозен комплекс и ново пристанище.

Атанас Бостанджиев, роден и израснал в Бургас, завършва в София, после учи в САЩ. Работи в куп международни компании. После става шеф на фонда на "ВТБ Капитал", чрез който руската банка спонсорираше Левски преди повече от десетилетие. Тогава дава интервю, в което казва, че е запален фен на сините - и от София, и от Лондон.

