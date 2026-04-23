3 зодии навлизат в мощна нова ера на 23 април

На 23 април 2026 г. три зодиакални знака навлизат в силна нова ера. Плутон се свързва с трансформацията, затова е логично, че, когато тази планета е в директно движение, големи промени преобръщат живота ни. Очаква се сериозно обновление за тези астрологични знаци. Как ще се справим с промените зависи от нас, но можем да очакваме вътрешни промени и много нови идеи. Четвъртък е чудесен ден да сме отворени към неща, които преди сме отхвърляли, и да посрещнем с желание трансформацията, която идва към нас, пише YourTango.

Скорпион

Имаш чувството, че си създал образ за себе си, който вече не е актуален. Не се припознаваш в човека, в който си се превърнал и това е напълно нормално. Случва се на много от нас. Един ден се събуждаш и осъзнаваш, че животът, който живееш, не е този, който искаш.

Най-важното е как ще реагираш на това осъзнаване. Можеш или да приемеш живота си такъв, какъвто е, или съзнателно да положиш усилия да го подобриш. Като типичен представител на своя знак, ти избираш второто.

С помощта на директния Плутон в четвъртък разбираш, че е необходима мащабна трансформация, за да бъдеш щастлив и да живееш автентичен живот. На път си да навлезеш в силна нова ера, а това, което те очаква, е поразително невероятно.

Козирог

Ще преживееш сериозна промяна в начина, по който вършиш нещата. Ти си свързан със структурата и рутината. Най-дисциплинираният и методичен знак в зодиака. Възможно е директният Плутон да разклати тази строгост.

Трансформацията често носи известен дискомфорт, но временният дискомфорт си заслужава в дългосрочен план. Затова не се притеснявай от промените в живота си. Да, те може да не са точно това, което очакваш или дори искаш, но винаги идват с нещо положително.

На 23 април осъзнаваш, че промяната е не само необходима, но и дълбоко желана. От известно време искаш да подредиш живота си по нов начин - това е твоят шанс. След като го направиш, навлизаш в много по-силна ера.

Риби

През следващите няколко седмици ще преминеш през емоционално пречистване, което започва именно в този ден, с директния Плутон. Има много неща, с които трябва да се изправиш и макар да не ти се иска, това е напълно нормално. В крайна сметка всичко ще се нареди.

Ако искаш напълно да се трансформираш, трябва да се изправиш срещу вътрешните си страхове и да се освободиш от тях. Няма смисъл да носиш със себе си негативността от миналото. Време е да продължиш напред, за да се почувстваш по-лек и много по-уверен.

Имаш големи мечти и красиви надежди, така че е време да тръгнеш към тях с чисто съзнание. Можеш да го направиш! След като се освободиш от емоционалния си товар, ще бъдеш готов да навлезеш в мощна нова ера.

