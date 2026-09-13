Силен трус разлюля Токио, десетки вече са ранени
Земетресение с магнитуд 5,9 удари Източна Япония, властите предупреждават за възможни вторични трусове през следващите дни
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Земетресение с магнитуд 5,9 удари Източна Япония, властите предупреждават за възможни вторични трусове през следващите дни
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През 2025 г. се очаква засилване на слънчевата активност, което може да предизвика по-чести и силни геомагнитни бури. В момента Слънцето се намира в...
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Атанас Фурнаджиев коментира и новия президент Георги Иванов