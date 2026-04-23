Разкриха много от новите министри на Радев

В коалицията около Румен Радев – „Прогресивна България“, която спечели 131 мандата и ще управлява самостоятелно с комфортно мнозинство, вече текат активни разговори за състава на бъдещия кабинет.

Основната линия е ясна – ключови позиции ще заемат хора от досегашния екип на Радев в президентството, след като той напусна поста си на 23 януари, за да влезе в активната политика. Кои са те – информира Филтър.

Донев и Витанов – сигурни за върха

Най-сигурното име за висок пост е Гълъб Донев. Ако не оглави парламента, той ще поеме социалното министерство и поста на вицепремиер – роля, в която вече има опит от служебните кабинети.

Вторият вицепремиер почти сигурно ще бъде Петър Витанов, който се очаква да стане и външен министър. Бивш евродепутат и част от най-близкия кръг на Радев, той има сериозна международна биография – работа в Европейския парламент, участие в ключови комисии и дългогодишен опит в международните отношения.

Беше ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, където беше член на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVY), както и заместващ член в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред (LIBE). През 2022 година става координатор в Комисията по транспорт и туризъм за Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите.

Петър Витанов завършва международни отношения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и международни финанси в Нов български университет

Четири години работи в парламента като експерт в Дирекция „Международни връзки и протокол“. После е народен представител от БСП в 44-тото народно събрание и участва в комисиите по външна политика и отбрана, както и в Делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО и Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Финансите – битка, но с фаворит

За финансов министър се обсъждат няколко имена, но водещият кандидат е Стефан Белчев – експерт с над 30 години опит във финансовия контрол и одита в публичния сектор. Кариерата му включва позиции като заместник-министър на финансите, директор на Агенцията за държавна финансова инспекция и ръководител на Инспектората към финансовото министерство.

През последните 20 години заема ключови управленски позиции в Министерството на финансите, включително заместник-министър и директор на Агенцията за държавна финансова инспекция

До февруари ръководи Инспектората към Министерството на финансите. Във визитката му са стратегически позиции като председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие и член на УС на Държавен фонд „Земеделие“. Доктор е по икономика.

Като алтернатива се спряга и Константин Проданов – икономист с опит в Япония, където е работил като финансов анализатор и трейдър, както и бивш председател на АБВ и част от екипа на президента Георги Първанов.

Магистърът от Юридическия факултет на Софийския университет е завършил финанси в Япония, където 10 години работи в столицата Токио като финансов анализатор и трейдър в различни инвестиционни банки. После е част от екипа на президента Георги Първанов, както и председател на ПП АБВ. Проданов е част от екипа, разработил икономическата и финансовата програма на Румен Радев.

Икономика, региони и земеделие – познати фигури

Александър Пулев е почти сигурният избор за икономически министър. С образование от Оксфорд и опит в международни институции като ЕБВР и „Ситигруп“, той вече е бил министър на иновациите и растежа в служебни кабинети.

Работил е във водещи международни финансови институции и компании като „Уникредит“, Европейската банка за възстановяване и развитие ЕY, City Group. Заместник-министър на транспорта и съобщенията в служебно правителство, назначено от президента Румен Радев, септември – декември 2021 г. Министър на иновациите и растежа в два поредни служебни кабинета от август 2022 г. до юни 2023 г.

В регионалното развитие се очаква завръщане на арх. Иван Шишков – познат от служебните правителства на Донев и с дългогодишен опит като главен архитект на различни общини

Става дума за 62-годишния архитект, който и в двата служебни кабинета на Гълъб Донев заемаше същия пост. Бил е главен архитект на Драгоман, на Банкя и на район „Триадица“ в столицата.

За земеделието отново се спряга Явор Гечев, който вече е заемал поста и е сред утвърдените имена в сектора. Той водеше листата на „Прогресивна България“ в Кюстендил. 47-годишният агроном вече беше министър на земеделието в кабинета на Гълъб Донев.

Отбрана, спорт и култура – интересни избори

За министър на отбраната се очертава Димитър Стоянов – бивш главен секретар на президентството и човек от най-близкото обкръжение на Радев. Връзката между двамата бивши военни е особено силна. Радев многократно е показвал, че за него Стоянов е особено специален човек, на когото може да се разчита във всякакви ситуации.

В спорта се появява по-нестандартно, но силно разпознаваемо име – волейболната легенда Владимир Николов, който влиза в политиката след силен изборен резултат. Бащата на новите ни волейболни герои Алекс и Симеон Николови, които бяха в основата на спечелването на сребърните медали от последното световно първенство, направо помете конкуренцията на парламентарните избори като водач в пловдивската листа на „Прогресивна България“.

Най-изненадващото предложение е за културата – Ирина Асиова Диамант. Бивша журналистка, а днес влогър и публична фигура, тя е сред най-ексцентричните номинации в бъдещия кабинет. Чаровната блондинка дълги години беше журналистка във водещ столичен всекидневник, а през последните години е изявен влогър и ютюбър. На последните избори съпругата на холивудския продуцент Моше Диамант бе в една от листите на „Прогресивна България“ в столицата.

Какво следва

Списъкът все още не е окончателен, но очертава ясна тенденция – комбинация от проверени кадри на Радев и нови, по-нестандартни лица.

Официалните назначения тепърва предстоят, но битката за постове вече е в разгара си.

