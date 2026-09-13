Разкриха много от новите министри на Радев
Ще има и стари, и нови имена
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Ще има и стари, и нови имена
Урсула предложи американски газ, Русия чака преговори, Мъск взима администрацията на ръчно управление
Радев избра министри на принципа "Нещо старо, нещо ново и нещо назаем за късмет"
Държавен вестник публикува списъка
Борисов предаде управлението, медиите не присъстваха
Има четири оставки и една рокада
София. 14 нови депутати ще положат клетва в сряда в Народното събрание. Причината е, че толкова от сегашните народни представители станаха министри и...
"Не съм подписал досега и няма да подпиша назначение, което идва от зависимостите на комунистическия тоталитарен режим и неговите служби. Пожелавам ус...
София. Номинираният за премиер Пламен Орешарски ще обяви днес имената на министрите в програмното правителство и структурата на кабинета. Преди това т...