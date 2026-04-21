Чарлз си спомни за Елизабет и призна: Тя би се разтревожила дълбоко

Днес великата кралица Елизабет Втора щеше да навърши 100 години. По случая британският крал Чарлз Трети почете във видеообръщение паметта на своята покойна майка, предаде Франс прес.

Кралица Елизабет Втора, която почина през септември 2022 г. на 96-годишна възраст след царуване, продължило 70 години, "остана постоянна, несломима и изцяло отдадена на народа, на който служеше", заяви 77-годишният крал Чарлз Трети.

"В много отношения, епохата, в която живеем, би я разтревожила дълбоко, но намирам утеха в убеждението, че доброто винаги ще победи и че никога не сме твърде далеч от по-светлото бъдеще", допълни той.

"Както толкова добре отбелязва младата принцеса Елизабет по време на първото си публично обръщение, което тя прави едва на 14-годишна възраст, ние можем да допринесем за създаването на един по-добър и по-щастлив свят", подчерта монархът, като допълни, че споделя това убеждение "от цялото си сърце".

Този израз на почит от страна на крал Чарлз съпътства откриването на паметник на кралица Елизабет, който включва бронзова статуя, изобразяваща я като млада. Скулпторното произведение е вдъхновено от неин портрет, направен от италианския художник Пиетро Анигони, отбелязва БТА.

Статуята, която ще бъде висока повече от 7 метра заедно с пиедестала, ще бъде поставена на входа на мемориала в парка "Сейнт Джеймс" близо до Бъкингамския дворец в Лондон.

Ще бъде издигната и статуя в по-малък размер на принц Филип, облечен в униформа на Кралските военноморски сили.

Мемориалът, създаден по проект на известния британски архитект Норман Фостър, ще включва поредица от градини на цялата територия на парка, както и полупрозрачен стъклен мост, вдъхновен от тиарата на кралица Елизабет Втора, носена по време на сватбата ѝ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com