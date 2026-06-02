Големият страх на принц Хари

Принц Джордж се превръща в "много красив млад мъж", което постоянно потвърждава дългогодишните опасения на принц Хари, че един ден ще бъде засенчен от децата на брат си, заяви кралският биограф Андрю Мортън пред "Palace Confidential" на "Daily Mail".

Мортън, автор на забележителната биография от 1992 г. "Даяна: Нейната истинска история", предполага, че трескавият интерес към образованието на Джордж е знак за неща, които предстоят, с възхода на интереса към децата на Уилям и тихия залязващ блясък на звездата на Хари.

В разговор с главния редактор Ричард Кей, Мортън също така коментира къде според него семейство Уелс ще изпрати младия принц да продължи средното си образование, пише "Дир".

Макар и да не подценява любимото на семейството училище "Итън", кралският биограф каза, че училището за смесено обучение "Оундъл" в Нортхамптъншир би "отговаряло на изискванията", тъй като би позволило на принцеса Шарлот един ден да последва брат си през вратите му.

"Въпросът, който винаги е тревожил принц Хари, че ще бъде засенчен от децата на брат си, се сбъдва", казва Мортън. "Джордж изглежда като много красив млад мъж и големият дебат сега е: къде ще го изпратят на училище? Предполагам, че е в "Оундъл". Те вече са били там, за да разгледат. Може би това ще е училището и за Шарлот. Може да решат да изпратят и тримата в едно и също училище и смесено частно училище би било подходящо."

Макар че се съгласява, че училището с такса от 59 000 паунда годишно би могло да е подходящо за бъдещия крал, Кей повдига и "въпросът с трудността", която може да възникне при изпращането на Джордж в смесено средно училище.

Оундъл никога не е имал ученик от кралското семейство, въпреки че има кралска харта от 1930 г. Ако Джордж посещава това училище, той ще бъде първият мъжки наследник на британския трон, който посещава смесено средно училище. "Училището само за момчета избягва тези неудобни възможности някой да го снима, може би докато се целува за първи път с момиче, и експлозията от интерес, която би създала. Другото нещо, което трябва да се помни, е, че семейството живее буквално до колежа "Итън". Там е учил и Уилям. Той имаше много щастливи ученически дни там.

Мортън споделя още, че макар "Итън" вероятно все още да е в надпреварата, Уилям отдавна се представя като модерен, прогресивен член на кралското семейство, който прави нещата по различен начин, а "Оундъл" може да е особено привлекателен за бъдещ крал, който следи променящата се монархия. "Итън"очевидно е много силен кандидат. Но едно от нещата, които забелязвате у Уилям, е, че той не следва точно структурата на кралското семейство и тези традиции. Може би просто ще избере място, много различно от това, в което самият той е бил образован."

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