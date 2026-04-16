Хари иска да е по-добър! Попари Чарлз с тези думи

Британският принц Хари заяви по време на посещение в Австралия, че иска да бъде по-добър родител от баща си, крал Чарлз III, като подчерта, че всяко поколение трябва да подобри начина, по който се отглеждат деца.

Хари подчерта, че няма намерение да критикува родителите си, включително Чарлз, но че вярва, че всяко поколение трябва да подобрява преживяването на родителството, съобщи британският „Телеграф“, предаде Ladyzone.

„Родителството се развива с времето. Децата ни правят по-добри", каза принцът, добавяйки, че съвременните условия, като социалните медии, носят нови предизвикателства, които не са съществували преди.

Той повтори, че иска да прекъсне цикъла на „поколенческа болка“, подчертавайки, че няма вина или осъждане в начина, по който родителите възпитават децата си. Хари говори и за важността на психичното здраве, заявявайки, че терапията във Великобритания и Съединените щати му е помогнала да се справи с проблеми от миналото.

„Това е знак за сила, а не за слабост“, каза той, призовавайки хората да потърсят помощ, преди да се сблъскат със сериозни кризи.

Говорейки за бащинството, Хари подчерта, че то е „най-важната трансформираща роля“ в живота на мъжа, добавяйки, че му дава чувство за цел и отговорност. Той каза, че по време на бременността на съпругата му Меган Маркъл е водил дневник и че първоначално е чувствал известна дистанция към сина им Арчи, но съветите на терапевта са му помогнали да намери своята роля в подкрепата на семейството.

Когато бил помолен за съвет за млади бащи, той казал, че „те не са сами" и че трябва да приемат емоционалните предизвикателства, без да се самоосъждат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com