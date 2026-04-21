12 снимки на Кралица Елизабет като тийнейджърка

Преди да стане най-дълго управлявалият монарх, служил някога на страната си, кралица Елизабет е била известна като принцеса Елизабет, най-голямата дъщеря на крал Джордж VI и съпругата му кралица Елизабет I, и по-голямата сестра на принцеса Маргарет.

Преди смъртта на баща си през 1952 г., принцеса Елизабет е живяла сравнително спокоен живот, прекарвайки тийнейджърските си години под опеката на родителите си и насърчавайки някои от интересите, които ще се превърнат в страсти за цял живот. Тя става кралица на 25-годишна възраст и веднага започва живот, посветен на служба на страната си, оставяйки по-безгрижните си занимания зад гърба си.

По повод ме 100-годишнината ѝ, "People" припомня винтидж снимки от тийнейджърските години на покойната Кралица.

Принцесата и нейният кон

Принцеса Елизабет, която през целия си живот е обичала конете, позира с четириногия си приятел за портрета по случай 13-ия си рожден ден през 1939 г.

Отборен играч

Принцеса Елизабет, най-вляво, е снимана с останалата част от плувния отбор за Купата на предизвикателството преди тренировка в клуба Бат през 1939 г.

Под око

Кралските сестри Маргарет и Елизабет наблюдават как присъстващите идват да разгледат изложба с кралски съкровища в дома им от детството на адрес Пикадили 145 в Лондон.

Любител на кучета

Известна с обичта си към коргитата, бъдещата кралица гушка уелско корги пембрук през април 1940 г.

Семейно

Кралското семейство се наслади на ден на територията на дома с кученцата си на тази сладка снимка от 1940 г.

Тийнейджъри

Замислена принцеса Елизабет е изобразена свита с книга през лятото на 1940 г.

Красавица в розово

Кралица Елизабет и двете ѝ дъщери, облечени в еднакви розови ансамбли, позират за снимка в замъка Уиндзор през 1941 г.

Честна скаутска!

Бъдещата кралица гордо носи униформата си на „Момичетата гидове“ за портрет през 1943 г.

Следобедна разходка

Принцеса Елизабет и семейството ѝ обиколята парка Сандрингам, който се използвал за селскостопански цели, за да допринесе за военните усилия, през август 1943 г.

Звезден изпълнител

Принцеса Елизабет и принцеса Маргарет обличени в тържествени рокли, докато се готвят да изпълнят коледна пантомина „Старата майка и червените ботуши за езда “ в замъка Уиндзор през 1944 г.

На турне

19-годишната принцеса се присъединява към своите съграждани лондончани в празненството на 9 май 1945 г., денят след Деня на победата в Европа .

Кралят и неговите принцеси

Крал Джордж се наслаждава на следобед с двете си момичета, в Кралската ложа в Уиндзор на тази сладка снимка от 1946 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com