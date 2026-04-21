Любопитно

12 снимки на Кралица Елизабет като тийнейджърка

Днес тя щеше да навърши 100 години

Снимка: Интернет
21 апр 26 | 17:18
Боряна Колчагова

Преди да стане най-дълго управлявалият монарх, служил някога на страната си, кралица Елизабет е била известна като принцеса Елизабет, най-голямата дъщеря на крал Джордж VI и съпругата му кралица Елизабет I, и по-голямата сестра на принцеса Маргарет.

Преди смъртта на баща си през 1952 г., принцеса Елизабет е живяла сравнително спокоен живот, прекарвайки тийнейджърските си години под опеката на родителите си и насърчавайки някои от интересите, които ще се превърнат в страсти за цял живот. Тя става кралица на 25-годишна възраст и веднага започва живот, посветен на служба на страната си, оставяйки по-безгрижните си занимания зад гърба си.

По повод ме 100-годишнината ѝ, "People" припомня винтидж снимки от тийнейджърските години на покойната Кралица.

Принцесата и нейният кон

Принцеса Елизабет с кон в Уиндзор на 13-ия си рожден ден.

Принцеса Елизабет, която през целия си живот е обичала конете, позира с четириногия си приятел за портрета по случай 13-ия си рожден ден през 1939 г.

Отборен играч

Принцеса Елизабет (по-късно кралица Елизабет II, отпред, най-вляво) с останалата част от плувния отбор за Купата на предизвикателството в клуба Бат, улица „Дувър“ 34, Лондон, 28 юни 1939 г. Заден ред, отляво надясно: Ан Барлоу, Сали Бакъс, Пенелопе Хокингс, Клеър Бул и Розмари Гримстън. Преден ред, отляво надясно: принцеса Елизабет, Катлийн Коук, Джун Бари, Морийн Дилън и Доун Холман-Ричардс.

Принцеса Елизабет, най-вляво, е снимана с останалата част от плувния отбор за Купата на предизвикателството преди тренировка в клуба Бат през 1939 г.

Под око

Принцеси Елизабет (по-късно кралица Елизабет II, в центъра) и Маргарет (1930 - 2002) до креватчето, в което Маргарет е спала, на изложба на кралски съкровища на улица „Пикадили“ 145, Лондон, 28 юли 1939 г. Гувернантката на Елизабет, Марион Крофорд

Кралските сестри Маргарет и Елизабет наблюдават как присъстващите идват да разгледат изложба с кралски съкровища в дома им от детството на адрес Пикадили 145 в Лондон.

Любител на кучета

Кралската принцеса Елизабет (Елизабет II) държи куче от породата уелско корги пембрук

Известна с обичта си към коргитата, бъдещата кралица гушка уелско корги пембрук през април 1940 г.

СемейноКралското семейство в Кралската ложа в Уиндзор. (Отдясно наляво) Кралица Елизабет (1900 - 2002), принцеса Маргарет (1930 - 2002), принцеса Елизабет и крал Джордж VI (1895 - 1952) със семейните кучета Чинг, Керъл и Крекърс.

Кралското семейство се наслади на ден на територията на дома с кученцата си на тази сладка снимка от 1940 г.

ТийнейджъриПринцеса Елизабет (по-късно кралица Елизабет II) в замъка Уиндзор, Бъркшир

Замислена принцеса Елизабет е изобразена свита с книга през лятото на 1940 г.

Красавица в розово

Кралица Елизабет с дъщерите си принцеса Елизабет и принцеса Маргарет (1930 - 2002) до храст сиринга в имота на замъка Уиндзор, Бъркшир.

Кралица Елизабет и двете ѝ дъщери, облечени в еднакви розови ансамбли, позират за снимка в замъка Уиндзор през 1941 г.

Честна скаутска!

Принцеса Елизабет, бъдеща Елизабет II, родена през 1926 г. Кралица на Обединеното кралство, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Видяна тук през 1943 г., облечена в униформа на скаутки.

Бъдещата кралица гордо носи униформата си на „Момичетата гидове“ за портрет през 1943 г.

Следобедна разходка

Кралицата (по-късно Кралицата майка, 1900 - 2002) води семейството си на обиколка на парка Сандрингам, който е превърнат в селскостопанско производство в помощ на военните усилия, август 1943 г. С кралицата са (отляво надясно): крал Джордж VI (1895 - 1952) и принцеси Елизабет (по-късно Кралица Елизабет II) и Маргарет.

Принцеса Елизабет и семейството ѝ обиколята парка Сандрингам, който се използвал за селскостопански цели, за да допринесе за военните усилия, през август 1943 г.

Звезден изпълнител

Принцеси Маргарет Роуз (1930 - 2002) (вдясно) и Елизабет, облечени в пищни рокли за „Старата майка, червените ботуши за езда“, коледната пантомима, която те изпълняват в замъка Уиндзор, Бъркшир.

Принцеса Елизабет и принцеса Маргарет обличени в тържествени рокли, докато се готвят да изпълнят коледна пантомина „Старата майка и червените ботуши за езда “ в замъка Уиндзор през 1944 г.

На турне

Принцеса Елизабет (по-късно кралица Елизабет II) е посрещната от тълпи, докато обикаля Ийст Енд в Лондон в деня след Деня на победата в Европа

19-годишната принцеса се присъединява към своите съграждани лондончани в празненството на 9 май 1945 г., денят след Деня на победата в Европа .

Кралят и неговите принцеси

Крал Джордж се наслаждава на следобед с двете си момичета, в Кралската ложа в Уиндзор на тази сладка снимка от 1946 г.

Джордж VI (1895 - 1952), крал на Великобритания, с двете си дъщери, принцеса Елизабет, вляво, и принцеса Маргарет Роуз (1930 - 2002), в Кралската ложа в Уиндзор.

Автор Боряна Колчагова

