Всичко за Трон

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Принц Хари: Няма да съм крал

Принц Хари: Няма да съм крал

Принц Хари разочарова своята армия от фенове с признанието, че не вярва, че някога ще седне на трона. Британският престолонаследник е пети по линия за...

27 април | 15:37
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Севт III, Великият

Севт III, Великият

Легендарният Севт III е последният голям владетел на Одриското царство. Управлява го от 330 г. пр. Хр. до 300 г. пр. Хр.През 326 пр.н.е. вдига голямо...

19 юли | 16:10
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"Game of Thrones" пред Царевец

"Game of Thrones" пред Царевец

Велико Търново. 100-килограмовият трон, изработен от хиляди железни мечове, символ на сагата "Игра на тронове", чака фенове за снимки пред Царевец. Км...

12 април | 14:42
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