Всички се страхували от Кралицата, но причината е трогателна

Кралски приближен разкри изненадващата и трогателна причина, поради която толкова много хора са се чувствали притеснени в присъствието на покойната кралица Елизабет Втора, пише "Дейли експрес". Въпреки световния си авторитет, тя не е внушавала страх с гняв или строгост, а с нещо много по-лично.

„Да, всички се страхуваха от нея, но не защото можеше да се ядоса – тя не беше страшилище“, обяснява кралският експерт Робърт Хардман. „Хората просто се ужасяваха да не я разочароват.“

В интервю за "The Sunday Telegraph4 Хардман хвърля светлина върху стила на управление на кралицата, като подчертава, че хората около нея са били водени не от страх от наказание, а от тихото желание да оправдаят очакванията ѝ.

Разкритията показват и по-топлата страна на Елизабет Втора зад стените на двореца – включително отношението ѝ към Меган Маркъл в първите ѝ дни като член на кралското семейство. Тя я поканила да я придружи на самостоятелно пътуване с кралския влак – привилегия, която рядко се дава на нови членове на семейството.

„Кралицата също така ѝ подари чифт висящи обеци с диаманти и перли, за да я накара да се почувства специална“, допълва експертът. Новата му книга – "Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story" – излиза по повод стогодишнината от рождението на Елизабет утре.

Меган носи за последно тези сантиментални бижута публично на държавното погребение на кралицата на 19 септември 2022 г., когато застана редом до висши членове на кралското семейство в Уестминстърското абатство.

Трудолюбивата принцеса Ан ще има специална роля в отбелязването на стогодишнината от рождението на покойната кралица Елизабет Втора – момент, в който кралското семейство ще си спомни за най-дълго управлявалия монарх в британската история.

Крал Чарлз Трети и кралица Камила ще оглавят почитите на 21 април – датата, на която Елизабет Втора щеше да навърши 100 години. Те ще посетят Британския музей, където ще разгледат окончателния модел на бъдещия мемориал на кралицата, а по-късно ще дадат прием в Бъкингамския дворец, посветен на спомените за нея.

Но най-личният и символичен жест ще дойде от единствената ѝ дъщеря. Принцеса Ан, на 75 години, ще открие новата градина „Кралица Елизабет Втора“ в Лондон – специално създадено място в памет на майка ѝ, която почина през септември 2022 година.

Двудекаровото пространство, превърнато от изоставен разсадник в зелен оазис, е замислено като място за тиха почит и размисъл. Градината ще отдава чест на „непоколебимото чувство за дълг и служба“ на кралицата, като всяка нейна част ще предлага възможност за уединение и спокойствие.

Освен че ще бъде символ на паметта, новото пространство има амбицията да носи реални ползи за природата и да се превърне в убежище за лондончани, търсещи тишина сред забързаното ежедневие.

В нея ще има растения със специално значение за Елизабет Втора, езеро, панорамна платформа и цветни алеи. Проектът струва около 5 милиона паунда и е финансиран от благотворителната организация „Роял Паркс“. Паралелно с това кралят ще поеме ролята на патрон на независимия „Тръст Кралица Елизабет“, който ще подпомага британски общности в развитието и обновяването на обществени пространства.

Градината е един от трите проекта, които ще бъдат официално представени в чест на наследството на кралицата.

През своето 70-годишно управление Елизабет Втора се превърна в символ не само на стабилност, но и на фин британски хумор – качество, което очевидно е предала и на дъщеря си. Двете са били изключително близки, а принцеса Ан по-късно признава, че се чувства „щастлива“, че е прекарала последните 24 часа от живота на майка си с нея в Балморал.

Съпругът ѝ, сър Тимъти Лорънс, също подчертава тази прилика. По думите му, макар често да се говори за сходството на Ан с баща ѝ, не бива да се подценява връзката ѝ с кралицата – особено когато става дума за чувство за хумор и лекота в официалните ангажименти.

В последните дни на Елизабет Втора принцеса Ан е неотлъчно до нея и по-късно определя като „чест и привилегия“ това, че я е придружавала в последното ѝ пътуване към Лондон. В емоционалното си изявление тя казва, че любовта и уважението, показани от хората по пътя от Балморал до Единбург и след това до столицата, са били едновременно смиряващи и вдъхновяващи.

Тя благодари и на нацията за подкрепата към брат си – крал Чарлз Трети – в първите му дни като монарх, а думите, с които завършва, остават сред най-силните: „На моята майка, Кралицата – благодаря.“

След смъртта на Елизабет Втора принцеса Ан се утвърди като ключова фигура в кралското семейство – уважавана заради своята дисциплина, работна етика и земен характер. Според кралския експерт Ричард Фицуилямс тя е сред най-натоварените членове на фамилията, но съзнателно избягва медийния шум, който съпътства по-популярните лица.

Именно тази нейна прямота и практичност я правят ценен съветник за краля, особено в моменти на напрежение. Макар да не са винаги на едно мнение, способността ѝ да предлага различна гледна точка се смята за ключова в управлението на съвременната монархия.

Въпреки че е едва 18-а в линията за наследяване на трона – заради правила, които не са приложени със задна дата – обществената симпатия към нея остава силна. Мнозина дори смятат, че ако системата беше различна, мястото ѝ щеше да бъде значително по-напред.

