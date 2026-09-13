Всички се страхували от Кралицата, но причината е трогателна
Днес тя щеше да навърши 100 години
Следете всички новини, анализи и коментари за Обеци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес тя щеше да навърши 100 години
Няма да повярвате каква е цената им
Асът на "Барселона" започна флирт с известна своя сънародничка. Той изуми актрисата Паола Олиейра с доста скъп подарък - обеци за над 2000 долара. За...
Сливенският окръжен съд прати в затвора новозагореца М.И за три години и шест месеца. Присъдата е постановена за кражба чрез заплаха на един чифт злат...
София. Нагъл грабител откъсна златните обици от ушите на съпругата на антитерориста и бивш секретар на МВР Иван Бояджиев, научи "Стандарт". Инцидентът...
Играе в кукления театър с Калин Врачански, в Каварна участва в шоу на Алис Купър Радост Пенева е чаровната дама, която дирижира организацията на няко...