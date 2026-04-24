Ново напрежение. Диана Димитрова отново плаши със съд

Диана Димитрова излезе с остра позиция в социалните мрежи, след като заедно с Нора Недкова и Чикагото от звездния отбор на Hell's Kitchen България се оказаха в центъра на негативни коментари.

„Приятели, и преди всичко – вие сте добри хора. Показахте класа – без обиди, без лицемерие. Зад вас – плътно!", написа тя, обръщайки се към подкрепящите я.

Актрисата обаче беше категорична, че няма да толерира обидите: „Колкото до нападките и обидите – всяка дума има граница. Тази граница вече е премината и ще бъде поставена там, където ѝ е мястото – в съда. Битката ще доведа докрай. Уважението не е по избор."

Димитрова постави и въпрос за двойните стандарти: „Нужно ли е да се стига до обиди към други участници, за да има реакция?", намеквайки за различното отношение към подобни ситуации.

