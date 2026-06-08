Богдана Карадочева призна за Белмондо и Жан Маре

Богдана Карадочева разказа в ефира на "Преди обед", че напоследък дните й са по-различни, защото няма толкова много работа. Намира си неща, с които да се знимава и основно това е да се просвещава, чрез четене и гледане на интересни филми.

"Просвещението е до края на живота", категорична е голямата певица.

"За съжаление остаряването е много бързо, като влизаме в тази възраст. Неусетно почти", казва Богдана Карадочева и добавя, че акълът е същия и може би желанията. Казва, че всяка бръчица е от преживяване, от безсънна нощ.

Тя се върна към годините, кохато пее във Франция. С Лили Иванова делили апартамент до Триумфалната арка и за Примата каза, че е била страхотна съквартирантка.

Сега обаче Париж не е същият, защото се "пренаселил с всякакви хора". Спомня си за 70-те години на миналия век, когато по Шан-з-Елизе се разхождали изключително елегантни жени. Сега там продават сладолед и велосипеди. Разказа как се запознала с Жан-Пол Белмондо, който й целунал ръка и тя цяла седмица не се мила. Жан Маре пък я предредил за такси.

Богдана Карадочева избухна, че не иска да се връща в онова време, когато става дума, че е имала покана да пее в митичната зала "Олимпия". Не заминала, защото властта не я пуснала. Според нея, днешните млади не разбират за какво става въпрос и се надява никога да не разбират.

Богдана Карадочева, която беше в журито, което прати Дара на "Евровизия", каза за нея, че е прекрасна и много сладка и наистина много я харесва. Надява се тя да не се главозамая.

За хейта по адрес на Дара разбрала от приятели. Самата Богдана Карадочева не чете такива неща, защото и за нея пишат през седмица, че е умряла или че рекламира някакви лекарства.

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