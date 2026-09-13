Богдана Карадочева призна за Белмондо и Жан Маре
Дните на голямата певица напоследък са по-различни
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Дните на голямата певица напоследък са по-различни
Всички те са красиви и страстни, но една от тях остава с него го смъртта
Филмовата легенда има общо трима наследници от различни бракове
Той е национално съкровище, написа за него Макрон. Легенда го нарече Никита Михалков
Великият актьор се влюбва за първи път на 6
Актьорът обичал Южна Франция и често снимал филми там
Напълно разбит съм, вечният секссимвол
Френската звезда ни напусна на 88 години
Легендата на френското кино си отиде на 88 години
Най-голямата френска частна телевизия TF1 излъчи документален филм на Пол Белмондо за знаменития му баща - Жан-Пол Белмондо. "Не минава ден без да ме...