Чудо! Какво реши Натали за Мартин Чой

Днес станахме свидетели на едно дълго чакано чудо, а именно Натали Трифонова да склони да покаже мъжа си. Прословутия Мартин Чой, за когото е ясно, че е баща на първородния й син Арън, но до момента никой не ги беше виждал заедно.

Разбира се, това беше причината масово да се твърди, че мотошампионът е зарязал синоптичката след раждането, че е послушал щерка си Киара, която недолюбвала Трифонова и още редица слухове, които очевидно се оказват неверни.

Не знаем защо блондинката не заяви истината по-рано, а търпя да слуша глупости досега, но... ето ви го и него – Мартин Чой, при това с малкия Арън на ръце. Натали Трифонова реши да пусне кадрите в деня, когато бебето навърши 7 месеца и разбира се, написа, че това са седем месеца огромна любов...

Не знаем къде е сниман кадърът с Чой, но се вижда, че зад него има рафтове с вино, предполагаме, че е в някой луксозен ресторант или винарска изба, където празнуват „порастването“ на мъника.

Едно е ясно – спекулациите, че Натали е самотна майка и е парясана от мъжа си, трябва да престанат. Сами виждаме, че двамата са заедно и са щастливи.

