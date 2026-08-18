Инвеститори позлатяват наш град. Проект за милиони

Осем инвеститори вече са платили авансови вноски за закупуване на терени във Фаза 2 на „Индустриален парк Бургас“. Новината съобщи кметът на града Димитър Николов по време на официалното откриване на новоизградената инфраструктура в зоната, предаде БТА.



Николов отправи покана към бизнеса да се възползва от отличните условия, като уточни, че във втората фаза на парка остават свободни още 20 парцела.

Проектът за изграждане на довеждащата и техническата инфраструктура е на стойност над 20 милиона евро, финансиран от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи директорът на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ Петър Иванов. Той допълни, че една от компаниите, привлечени в зоната, вече е стартирала строително-монтажни работи на своя терен.

„За девет месеца двете строителни компании, които изпълняваха проекта, свършиха работата“, коментира кметът Димитър Николов.

Работата по изграждането на инфраструктурата е започнала на 1 октомври миналата година, а строителните дейности са приключили в края на юни тази година. Преди три години теренът е бил блато, което е наложило продължителни дейности по запълване в рамките на около година.



Новата инфраструктура в индустриалния парк включва:

Пътна мрежа, осигуряваща достъп до всеки от терените

Велоалеи

ВиК мрежа (питейна и промишлена)

Дъждовна и битова канализация

Трасета за силови и слаботокови мрежи

Помпена станция

Цялостно видеонаблюдение и озеленяване

Кметът Николов посочи още, че намиращата се в непосредствена близост улица „Търговска“ вече е дом на 24 работещи компании, което показва големия потенциал на района.