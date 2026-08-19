Изгоряла кола и пълен блокаж до Бургас!

За голямо задръстване на изхода на Бургас в посока София по АМ "Тракия" съобщават шофьори.

Причината е горящ автомобил, на място са пристигнали полицейски и медицински екипи.

"Пълен блокаж!", коментират пътуващи. Задръстването е отбелязано и в Waze.