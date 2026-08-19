Общество

Изгоряла кола и пълен блокаж до Бургас!

Какво съобщават в социалните мрежи

Изгоряла кола и пълен блокаж до Бургас!
19 авг 26 | 19:53
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Влади Кирилов

За голямо задръстване на изхода на Бургас в посока София по АМ "Тракия" съобщават шофьори.

Причината е горящ автомобил, на място са пристигнали полицейски и медицински екипи.

"Пълен блокаж!", коментират пътуващи. Задръстването е отбелязано и в Waze.

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Автор Влади Кирилов

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