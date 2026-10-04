За четвърта поредна година Белоградчик посрещна участници в шосеен пробег "Скалите"

За четвърта поредна година Белоградчик посрещна участници в шосейния пробег „Скалите“. Събитието събра любители и състезатели по лека атлетика от различни възрасти, които имаха възможност да премерят сили по централните улици на града, сред уникалния природен декор на Белоградчишките скали.

Сред официалните гости на спортното събитие бяха кметът на Община Белоградчик Боян Минков и Асен Христов - председател на Надзорния съвет на Еврохолд и ЕРМ Запад. В своята реч г-н Христов благодари на всички дошли и покани присъстващите да се завърнат и през следващата година. От своя страна г-н Минков изказа благодарност към г-н Христов, благодарение на когото се случва всичко това: „Какво се промени, откакто започнахме да провеждаме този крос? Г-н Христов построи физкултурен салон, в който тренират нашите деца. В момента изграждаме модерна лекоатлетическа писта на нашия стадион, а резултатът е невероятен. От тази година имаме лекоатлетически клуб в града ни, в който вече са записани над сто деца, благодарение на нашия треньор Светослав Пенков. Ефектът от този крос, който провеждаме за четвърта поредна година, вече е видим – децата на Белоградчик тренират лека атлетика. А това е най-хубавото от всичко, което сме постигнали.“

В надпреварата се включиха участници от най-малките възрастови групи до ветерани, което за пореден път показа, че спортът може да обединява хора от различни поколения.

Специално внимание тази година беше отделено на най-младите участници. Децата от НУ "Васил Левски" и СУ „Христо Ботев“ имаха възможност първи да се включат в надпреварата, като над 40 ученици застанаха на стартовата линия. Те бяха разпределени в различни възрастови категории, което позволи на всяко дете да се състезава със свои връстници. За тях участието беше не само спортно предизвикателство, но и възможност да бъдат част от голямо градско събитие и да почувстват подкрепата на публиката.

Организаторите в лицето на лекоатлетически клуб „Свети Георги“, сайтът BGathletic.com, фирмите Електрохолд и Еврохолд и Община Белоградчик осигуриха и сериозен награден фонд.