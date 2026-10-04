Общество

За четвърта поредна година Белоградчик посрещна участници в шосеен пробег "Скалите"

Събитието събра любители и състезатели по лека атлетика от различни възрасти

За четвърта поредна година Белоградчик посрещна участници в шосеен пробег "Скалите"
04 окт 26 | 18:09
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Мира Иванова

За четвърта поредна година Белоградчик посрещна участници в шосейния пробег „Скалите“. Събитието събра любители и състезатели по лека атлетика от различни възрасти, които имаха възможност да премерят сили по централните улици на града, сред уникалния природен декор на Белоградчишките скали.

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Сред официалните гости на спортното събитие бяха кметът на Община Белоградчик Боян Минков и Асен Христов - председател на Надзорния съвет на Еврохолд и ЕРМ Запад. В своята реч г-н Христов благодари на всички дошли и покани присъстващите да се завърнат и през следващата година. От своя страна г-н Минков изказа благодарност към г-н Христов, благодарение на когото се случва всичко това: „Какво се промени, откакто започнахме да провеждаме този крос? Г-н Христов построи физкултурен салон, в който тренират нашите деца. В момента изграждаме модерна лекоатлетическа писта на нашия стадион, а резултатът е невероятен. От тази година имаме лекоатлетически клуб в града ни, в който вече са записани над сто деца, благодарение на нашия треньор Светослав Пенков. Ефектът от този крос, който провеждаме за четвърта поредна година, вече е видим – децата на Белоградчик тренират лека атлетика. А това е най-хубавото от всичко, което сме постигнали.“

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В надпреварата се включиха участници от най-малките възрастови групи до ветерани, което за пореден път показа, че спортът може да обединява хора от различни поколения.

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Специално внимание тази година беше отделено на най-младите участници. Децата от НУ "Васил Левски" и СУ „Христо Ботев“ имаха възможност първи да се включат в надпреварата, като над 40 ученици застанаха на стартовата линия. Те бяха разпределени в различни възрастови категории, което позволи на всяко дете да се състезава със свои връстници. За тях участието беше не само спортно предизвикателство, но и възможност да бъдат част от голямо градско събитие и да почувстват подкрепата на публиката.

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Организаторите в лицето на лекоатлетически клуб „Свети Георги“, сайтът BGathletic.com, фирмите Електрохолд и Еврохолд и Община Белоградчик осигуриха и сериозен награден фонд.

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Автор Мира Иванова

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