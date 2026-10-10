Проведе се Фестивал на трънката в село Салаш

В село Салаш се проведе Трети фестивал на трънката. Фестивалът се реализира по идея на кметския наместник на село Салаш Георги Никитов и Топлица Игнатович – организатор на сръбския фестивал „Шипуриада“ в село Ново корито. Инициативата е още един повод за укрепване на добросъседските отношения, културния обмен и приятелството между българските и сръбските общности.

Официалната част на празника започна с тържествен водосвет, отслужен от Негово Високоблагоговейство отец Рафаил, архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия. Той отправи благословия към организаторите и участниците, като изрази пожелание подобни прекрасни инициативи да продължават да се развиват и да стават все повече: „За мен винаги е радост, когато се събираме на обща молитва, независимо какъв е повода. Радвам се и че все по-често се събираме на подобни празници тук в село Салаш. Радвам се, че вашият кметски наместник приема присърце тези празници, като е подкрепен и от кмета г-н Минков. Но най-много се радвам, че сте довели вашите деца, за да се запази нашата българска традиция.“

Приветствие към присъстващите отправи и кметският наместник на село Салаш Георги Никитов, който изрази благодарност към всички, които са подкрепили организацията на фестивала и са допринесли за неговото осъществяване. Той подчерта значението на общите усилия и активността на местните хора, благодарение на които празникът продължава да събира участници и гости и да се утвърждава като значимо събитие за селото.

Празничната програма предложи богата палитра от музикални и фолклорни изпълнения. На сцената се изявиха Вокална група „Звънчета“ към Детски комплекс – Белоградчик, Фолклорна формация „Калина“, певческа група „Родни звуци“ от село Салаш, Пенсионерски клуб „Здравец“ от село Чупрене, певческата група към НЧ „Славяна – 2004 г.“ от село Плешивец, певческа група „Росна китка“ от град Брегово, както и певческата група и танцовият състав „Ситни стъпки“ от село Гюргич. Специално признание получиха всички участници от българска и сръбска страна, на които бяха връчени грамоти за участието им и приноса към празничната програма.

Тази година, за първи път към празничния ден най-малките участници имаха възможността и да се включат в тематично рисуване с Румяна Лазарова.

Третият фестивал на трънката в Салаш за пореден път показа, че местните обичаи и културните инициативи са важна част от живота на малките населени места. Те съхраняват наследството на предците, създават нови приятелства и изграждат мостове между хората отвъд границите.