УниКредит Булбанк: Две трети от клиентите ни инвестират регулярно, пазарът достига 3,5 млрд. евро

Пазарът на активно управлявани фондове в България достига приблизително 3,5 млрд. евро, като УниКредит Булбанк заема лидерска позиция с около 30% пазарен дял. Още по-показателен е профилът на инвеститорите – 64% от клиентите на банката инвестират регулярно чрез инвестиционен план, което потвърждава ориентацията към дългосрочни решения. Това са част от данните, представени по време на специално събитие за клиенти на банката за представяне на възможностите на инвестиционната платформа onemarkets Fund.

„В безпрецедентно бързо променящата се среда, инвеститорите стават все по-осъзнати и целенасочени. Търсенето на диверсификация, управление на риска и експертна подкрепа се увеличават“, каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на банката при откриване на събитието като постави ясен акцент върху нарастващата роля на дългосрочните стратегии и диверсификацията.

На снимката: (отляво-надясно) Катя Зойкова, Диркетор Частно банкиране в УниКредит Булбанк; Маркус Севчик, Старши консултант Клиенти в JP Morgan Asset Management; Едоардо Кампанела, основател и главен редактор на The Investment Institute by UniCredit; Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк; Адриан Пуш, Мениджър Продажби в Pictet Asset Management, Борислав Генов, Директор Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк; Сава Савянов, Старши мениджър Инвестиционни и застрахователни продукти на УниКредит Булбанк; Невена Никше, Главен финасов директор на УниКредит Булбанк

Пред клиентите бяха представени и структурни характеристики на българския пазар, които очертават значителен потенциал за развитие:

Само 8 евро от всеки 100 евро спестявания са инвестирани, в сравнение с около 20 евро в Централна и Източна Европа;

Инвестициите представляват приблизително 3% от финансовите активи на домакинствата, докато близо 70% остават в депозити;

В същото време активите под управление на домакинствата нарастват с около 32% годишно през последните пет години – значително по-бързо от ръста на депозитите.

Специален акцент в програмата беше поставен върху поведението на пазарите в условия на геополитическа несигурност. Едоардо Кампанела, основател и главен редактор на The Investment Institute by UniCredit, подчерта необходимостта от разграничаване между временни и структурни фактори.

Едоардо Кампанела

„Геополитическият риск обикновено има склонност да отшумява – първоначалните пазарни шокове често се компенсират. В подобна среда е важно да запазим спокойствие и да следваме дългосрочна инвестиционна стратегия“, каза Кампанела. Той допълни, че дългосрочните решения следва да се базират именно на структурни тенденции – като технологичните трансформации и промените в глобалната икономика.

В събитието се включиха и представители на фондовете за управление на активи, предлагани на българските клиенти през onemarkets Fund: Адриан Пуш, Мениджър Продажби в Pictet Asset Management и Маркус Севчик, Старши консултант Клиенти в JP Morgan Asset Management представиха глобалната трендове и пазарна перспектива и ролята на активното управление в контекста на волатилни пазари.

Събитията бяха част от инициативите на УниКредит Булбанк за повишаване на инвестиционната информираност и представяне на решенията на onemarkets Fund– платформата на банката, която включва 26 фонда, разработени съвместно с 10 водещи глобални управляващи дружества.

