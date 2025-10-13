MAN откри нов сервизен център във Варна

Компанията 2025 г. MAN Truck & Bus официално откри новия си сервизен център във Варна – инвестиция, която затвърждава позициите на компанията като водещ партньор на транспортния и логистичния сектор в България.

Новият обект ще обслужва клиенти от цяла Североизточна България и бе представен с мащабно събитие, събрало десетки гости, партньори и приятели на марката.

Нов дом за професионалистите на MAN

Откриването на центъра бе отбелязано с демонстрации, премиера на иновативния модел D30 PowerLion, кулинарно шоу с шеф Шишков, VR състезание и концерт на групата „Фондацията“. Новата база предлага по-бърз и качествен достъп до сервизни услуги, професионални консултации и цялостна поддръжка на тежкотоварните автомобили.

„Това място не е просто обект за продажби и сервиз. То е дом за професионалисти, които споделят нашата страст към големите машини и отговорността към клиентите на MAN,“ каза при откриването Григорий Карайков, изпълнителен директор на MVB Truck & Bus Bulgaria. Според него именно този център ще приближи услугите на марката до клиентите в Североизточна България и ще затвърди доверието на бизнеса.

Инвестиция с визия за растеж

През годините компанията се утвърди като надежден партньор за българските превозвачи, а новият център на бул. „Владислав Варненчик“ №279А ще даде допълнителен тласък на развитието ѝ.

Тази есен MAN стартира специална сервизна кампания за клиенти, поръчали нови камиони до 31 декември 2025 г., включваща 10% отстъпка, тригодишна удължена гаранция и Uptime защита, както и безплатни телематични услуги за една година.

В момента MVB Truck & Bus Bulgaria осигурява 86 работни места и държи 12% пазарен дял при тежкотоварните автомобили. Новият център е част от дългосрочната визия на компанията – да подкрепя българския транспортно-логистичен сектор и да бъде двигател за неговото устойчиво развитие.

