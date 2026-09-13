Президентът държи на цялостен пакет срещу покачването на цените
Време е за активна дейност, не бива да чакаме, заяи Илияна Йотова
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Време е за активна дейност, не бива да чакаме, заяи Илияна Йотова
Преди дни се заговори, че австрийците може да блокират новия пакет санкции
Пакетът санкции беше приет след като Словакия оттегли блокадата си
Общата стойност на американската помощ за сигурността на Украйна ще достигне 37,6 млрд. долара
Американската полиция евакуира сградата на Камарата на представителите във Вашингтон
Според Тръмп пакетът е "срамен" и предвидените 600 долара за безработица са малко
В новото предложение са включени пари за щатските и местни правителства
"Няма да капитулираме пред ветото", посочи еврокомисарят Паоло Джентилони
Това съобщи в интервю за БНР новият министър на икономиката Лъчезар Борисов
Европейският парламент ще обяви днес резултатите от гласуването на пакета "Мобилност"
Предвижда се резултатите от гласуването да бъдат обявени утре
България търси съмишленици сред държавите членки на ЕС за воденето на дело в Съда
Те ще се добавят към вече изразходените 349 милиарда долара за кредити за малките и средни предприятия
Решението е било взето от Съвета на ЕС неприсъствено, съобщи нашбевродепутат
В свое писмо транспортните министри на България, Унгария, Литва, Полша, Кипър, Латвия, Малта и Румъния настояват ЕС да се откаже от пакета
Новият пакет на А1 е създаден, за да ограничи нуждата от излизане в кризисната ситуация
Бундестгът вече одобри пакета, очаква се и горната камара да го потвърди
Заедно със свои колеги от ЕП той поиска сваляне на пакета от дневния ред
Мерките са насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките
Индексите „Дау Джоунс“ и „Стандарт едн пуърс“ в САЩ приключиха с ръст от над 5%