Радост за хиляди пенсионери от утре

Изплащането на пенсиите за август започва от утре, 7 август, напомнят от Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсионерите, които получават пенсиите си чрез пощенските станции, ще могат да вземат средствата си в периода от 7 до 20 август. Изплащането ще се извършва по предварително изготвен график, който ще бъде поставен във всяка пощенска станция.

За хората, които получават пенсиите си по банков път, сумите ще бъдат преведени по сметките им още на 7 август.

От НОИ припомнят още, че на 4 август вече са изплатени обезщетенията за юли за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 17 август.

Подробният график за всички плащания на института е публикуван в рубриката „Календар на плащанията“ на сайта на НОИ.