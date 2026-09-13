Удрят ли собствениците на второ жилище? Нов данък разпали спорове
Това засега е само предложение
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Това засега е само предложение
Апелативните съдии обявиха прекратяването за незаконосъобразно и наредиха ново разглеждане
Едно дело е прекратено заради имунитет
Конкретните банки са регионални за САЩ. Не са големи
Д-р Петър Илиев, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Илиев и партньори“
Снимки на щастливата Фернада обиколиха Фейсбук
Случаят с плагиатството му не е приключил и проверката продължава, каза ректорът
Дали Петър Илиев е плагиатствал или не – ние не можем да знаем, защото нито сме специалисти, обяви Трифонов
Етичната комисия не е органът, който има право да се произнася със становище по казуса, каза юристът
Ректорът предлага отстраняването му от Алма матер
Нaциoнaлнaтa пoлиция e пoиcкaлa инфoрмaция зa книгaтa нa Пeтър Илиeв
"Аз за Петър Илиев ще се погрижа, както се грижа за всички почтени и лоялни хора, които познавам"
Трима от тях са свързани с Демократична България на Христо Иванов
Истината е, че трябва да се отиде на избори, ако този кабинет не бъде подкрепен, каза зам.-председателят на ИТН
Соцлидерката пак показа нрава си
Брилянтна операция за отклоняване на вниманието
Д-р Петър Илиев активно участва в благотворителната част за деца, болни от церебрална парализа. Той закупи няколко картини от търга
Петър Илиев ще запази поста си, въпреки че подаде оставка преди няколко дни
Прокуратурата поиска психиатрична експертиза на пожарникаря Психиатрична експертиза, назначена от прокуратурата, ще разкрие дали убиецът Петър Илиев...