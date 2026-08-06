Общество

Нечувана жестокост със 17-годишно момче със СОП при 37 градуса жега

Зараязали го на пътя, защото бил с изтекла карта за автобуса

Нечувана жестокост със 17-годишно момче със СОП при 37 градуса жега
06 авг 26 | 18:36
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Бързата реакция на полицаи от Районното управление в Долна Митрополия спаси живота на 17-годишно момче със специални потребности, което било открито обезводнено след продължително издирване в 37-градусовата жега.

По информация на ОДМВР – Плевен младежът бил свален от автобус, тъй като пътувал с изтекла карта и нямал средства да си купи билет. Останал сам извън населено място, той тръгнал пеш по пътя при изключително високи температури.

След като баща му подал сигнал в полицията, незабавно била организирана издирвателна акция, съобщава Bulgaria ON AIR.

След повече от два часа търсене служителите на реда открили момчето край пътя за село Староселци. То било силно уплашено, обезводнено и в тежко състояние. На място му е оказана медицинска помощ.

Бащата е благодарил на полицаите за бързата им реакция и професионализма.

По случая е назначена проверка.

От ОДМВР – Плевен подчертават, че липсата на валиден превозен документ не е основание непълнолетен или човек в безпомощно състояние да бъде оставян извън населено място, особено при екстремни горещини, които могат да застрашат живота му.

Подобна нечовешка проява по всички неписани закони, заслужава наказание.

Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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1 Коментара
Митко Делибалтов
преди 19 часа

Тези са трепане! Намерете шофьора и кондуктора и ги накарайте да вървят пеш при 37 градуса! Много прост народ сме, ей! То бива, бива малоумие, но чак пък толкова вече е потресаващо!

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