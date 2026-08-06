Нечувана жестокост със 17-годишно момче със СОП при 37 градуса жега

Бързата реакция на полицаи от Районното управление в Долна Митрополия спаси живота на 17-годишно момче със специални потребности, което било открито обезводнено след продължително издирване в 37-градусовата жега.

По информация на ОДМВР – Плевен младежът бил свален от автобус, тъй като пътувал с изтекла карта и нямал средства да си купи билет. Останал сам извън населено място, той тръгнал пеш по пътя при изключително високи температури.

След като баща му подал сигнал в полицията, незабавно била организирана издирвателна акция, съобщава Bulgaria ON AIR.

След повече от два часа търсене служителите на реда открили момчето край пътя за село Староселци. То било силно уплашено, обезводнено и в тежко състояние. На място му е оказана медицинска помощ.

Бащата е благодарил на полицаите за бързата им реакция и професионализма.

По случая е назначена проверка.

От ОДМВР – Плевен подчертават, че липсата на валиден превозен документ не е основание непълнолетен или човек в безпомощно състояние да бъде оставян извън населено място, особено при екстремни горещини, които могат да застрашат живота му.

Подобна нечовешка проява по всички неписани закони, заслужава наказание.