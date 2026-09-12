Нечувана жестокост със 17-годишно момче със СОП при 37 градуса жега
Зараязали го на пътя, защото бил с изтекла карта за автобуса
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Зараязали го на пътя, защото бил с изтекла карта за автобуса
Двамата загинаха при подготовка на демонстрация с учебно-боен самолет
Долна Митрополия посрещна с овации любимата си съгражданка
Радев ще приеме почетния караул и ще наблюдава ритуала по връчване на бойното знаме
Ще отпуснем пари за нова техника, за битови условия, за обучение на пилоти, заяви премиерът Борисов при посещението си във Военно-въздушното училище "...
Военновъздушното училище ще вдигне Северозапада, коментира Каракачанов
Със закупените нови автомобили се цели да се подмени част от остарелия автомобилен парк на Домашния социален патронаж
Ловеч. Седем автомобила горяха в четвъртък сутринта в центъра на гр. Долна Митрополия. Пет коли са напълно съсипани, две са с по-леки поражения. Пл...