5 качества са най-търсени в ерата на ИИ. Гарантират работа и доходи

Изкуственият интелект вече променя пазара на труда, оставайки на улицата хиляди хора от различни професии. Но има няколко човешки качества, които ще останат най-търсени в ерата на ИИ, превръщайки се в основното конкурентно предимство на пазара на труда.

Според британският кариерен анализатор Бенджамин Тод пет са уменията, които ще гарантират преимущество пред изкуствения интелект и с които дори най-напредналите алгоритми няма да могат да се справят през следващите поне 5 години.

Докладът му е публикуван в специализираното издание Unilad.

Първото умение е дълбока комуникация и изграждане на връзки. Тод обяснява, че поради доминацията на съдържанието от AI, самото генериране на информация ще бъде обезценено.

Възможността да се изгради доверие между партньорите, ясно да се формулират целите и да се анализират резултатите, съобразно заобикалящата ни реалност, ще излезе на преден план.

Второто умение е развита емоционална интелигентност. Изключително трудно е за роботите да имитират жива човешка топлина. Хората винаги ще имат нужда от морална подкрепа, искрена емпатия и продукти, създадени от ръцете на другите. Способността да четеш емоциите на другите, да потушаваш конфликти и да работиш в екип ще остане чисто човешка привилегия.

Третото умение е лидерството и стратегическото вземане на решения. Пазарният анализ показва, че топ мениджърите се ценят именно заради способността си да вземат решения в условия на несигурност. Невронната мрежа се справя перфектно с рутината, но човек все пак поема последната отговорност за посоката на бизнес развитието и поема рискове.

Четвъртото умение е управление на кризи. Всяка компания се нуждае от служители, които могат да координират сложни вътрешни процеси. AI лесно автоматизира основната бюрокрация и отчетност, но нестандартните и объркващи работни сценарии все още изискват жив човешки опит и гъвкавост в мисленето.

Петото умение е синергия с технологията. Изкуственият интелект е задължително да не е враг на специалистите. Основните фаворити сред работодателите ще бъдат тези, които с времето успеят да укротят новите инструменти. Тод съветва да не избягваме напредъка, а да се научите как да делегирате реални практически задачи на невронните мрежи възможно най-скоро.

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