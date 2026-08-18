Азербайджан удари джакпота. Износът на злато и бижута скочи над 20 пъти

Азербайджан постигна безпрецедентен рекорд в глобалната търговия с ценности, оставяйки международните пазари с отворена уста. Зашеметяващ и невиждан досега ръст от над 20 пъти беляза износът на скъпоценни метали, перли и бижута от каспийската държава само за първите седем месеца на годината. Официалните данни на Държавния статистически комитет в Баку отчитат мащабен приток на капитали, превръщайки страната в новия тежък играч на световната ювелирна сцена.

Милиарди потекха към Баку

В периода от януари до юли Азербайджан е пласирал зад граница естествени и култивирани перли, скъпоценни и полускъпоценни камъни, както и изделия от благородни метали на обща стойност от космическите 3,713 милиарда долара. Чистата статистика показва, че стойността на изнесените стоки е точно 20,6 пъти по-висока в сравнение със същия период на миналата година. Това представлява нетно увеличение на приходите с главозамайващите 3,532 милиарда долара, които директно влизат в местната икономика.

Пълен крах за чуждия внос

Докато експортът бележи исторически върхове, пазарът за чуждестранни бижута в страната буквално се е сринал до нулата. През същите тези първи седем месеца Азербайджан е внесъл луксозни стоки от тази категория за скромните 56,542 милиона долара. Сривът на вноса на годишна база е колосален – той е намалял цели 66,9 пъти. Това е спад с цели 3,724 милиарда долара спрямо миналогодишните нива, което доказва, че местното производство е задоволило напълно вътрешния пазар и е пренасочило целия си капацитет навън.