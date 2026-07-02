Откриха уникален кехлибар на 40 млн. години. Най-скъпият в света е син  

Руснаците откриха уникален балтийски кехлибар на 40 милиона години, пише РБК, цитирайки пресслужбата на Калининградската кехлибарена фабрика, собственост на държавната Ростех.

Това е времето, в което се е образувал самият материал - тогава праисторическите иглолистни гори са отделили смола, която по-късно се е вкаменила.

Кехлибарът е с тегло 1,5 кг, сърцевината е от матов скъпоценен камък с меден оттенък, като непрозрачността се дължи на множество въздушни мехурчета, задържани в смолата.

Външната обвивка е оформена от прозрачен кехлибар, в който са запазени фрагменти от древната гора, включително кора на дърветата.

Находката идва няколко месеца след като на същото място бе открит друг древен кехлибар, чиято форма наподобява очертанията на ларва на древен бръмбар, въпреки че не съдържа останки от насекоми. Възрастта на камъка бе оценена на 30 милиона години.

Балтийският кехлибар е един от първите скъпоценни камъни, използвани още от древните хора, които не са копаели огромни кариери с багери, както сега.

По онова време вълните на Балтийско море са изхвърляли парчетата кехлибар на плажа, особено след силни бури, а хората просто са вървели по пясъка и са го събирали или са навлизали в плитките крайбрежни води и са улавяли плаващите водорасли, в които често се заплитали по-леките парчета.

От парчетата са изработвали фигурки, амулети и копчета.

По времето на Римската империя и Древна Гърция търсенето е било толкова голямо, че се оформя прочутият Път на кехлибара. Търговците са пренасяли ценната суровина от Балтийско море през цяла Европа чак до Средиземно море.

За древните хора камъкът е бил магически, защото е топъл на пипане и при триене привлича дребни частици. Той има електростатично свойство, заради което гърците са го наричали електрон.

Въпреки че кралският бял балтийски кехлибар е близо 10 пъти по-скъп от традиционния жълт вариант, най- редкият вид суров кехлибар в света е Доминиканският син кехлибар. Този изключителен камък променя цвета си под въздействието на слънчева светлина и сияе в наситено синьо.

Цената на най-висококачествените екземпляри може да надхвърли десетки пъти тази на обикновения Балтийски кехлибар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com