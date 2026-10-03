Наша кампания позлати болярско градче. Море от пари

Регионът на Велико Търново се утвърждава като все по-привлекателна дестинация за сериозни бизнес вложения, след като българската компания „Армако Индъстрис“ АД обяви планове за мащабно разширяване на производствената си база в Лясковец. Проектът предвижда инвестиция, която ще надхвърли 50 милиона евро, като значително ще увеличи капацитета и технологичните възможности на предприятието. Новината стана официално известна по време на посещение на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на място в завода.

Нови хоризонти за високотехнологично производство

Основана през 2016 година, компанията бързо се утвърждава на пазара с производството на прецизни детайли от метал и пластмаса, които намират приложение в най-различни сектори на икономиката. Предстоящото разширение ще позволи на предприятието да разшири продуктовата си гама и да отговори на нарастващото търсене на европейските пазари. Очаква се новият инвестиционен етап да доведе до разкриване на нови работни места и трайно задържане на квалифицирани кадри в региона, което е ключово за местната икономика.

Държавна подкрепа и фокус върху индустриалните зони

Визитата на министър Александър Пулев в Лясковец бе част от по-широката му програма в областта, която започна с важна кръгла маса в Областната администрация във Велико Търново. Събитието събра на едно място представители на централната и местната власт, бизнеса и финансовия сектор, за да обсъдят развитието на индустриалната инфраструктура и насърчаването на нови инвестиции извън традиционните икономически центрове на страната.

По време на дискусията беше подчертано значението на новия Координационен съвет за насърчаване на инвестициите, който има за задача да скъси дистанцията между държавните институции и реалния сектор. В този контекст министър Пулев акцентира върху разработването на национална програма за инвестиции в индустриални зони, която се предвижда да бъде заложена в Бюджет 2027. Според него развитието на инфраструктурата не трябва да бъде самоцелно, а следва да отговаря точно на реалния инвестиционен интерес и специфичния потенциал на всеки отделен регион.

Икономически тласък за Северна България

Примерът с „Армако Индъстрис“ в Лясковец доказва, че мащабният капитал все по-успешно си проправя път към нови локации извън столицата и големите индустриални агломерации. С целенасочените държавни политики за подкрепа на индустриалните зони и активната позиция на местната власт Велико Търново и околните общини имат всички предпоставки да се утвърдят като водещ производствен хъб в Северна България.