Обявиха най-добрите коли на годината. Един модел е топ

Изданието Auto Express обяви най-добрите автомобили на годината във Великобритания. Победителите бяха избрани въз основа на тестови шофирания на десетки модели.
Електрическият автомобил Nissan Leaf от трето поколение се очерта като общ победител. Експертите похвалиха впечатляващия пробег на автомобила (621 км) и модерните електронни системи, отбелязвайки, че новият Leaf остава достъпен.
Освен това бяха обявени най-добрите автомобили в различни категории. Сред тях преобладават електрическите превозни средства и хибридите.
Градски автомобил - Kia Picanto
Супермини - CUPRA Raval
Семеен автомобил - Kia PV5
Комби - Skoda Superb
Малък служебен автомобил - Nissan Leaf
Среден служебен автомобил - Mercedes CLA
Голям служебен автомобил - Audi A6 e-tron
Компактен кросоувър - Renault 4 E-Tech
Среден кросоувър - Skoda Elroq
Голям кросоувър - Skoda Kodiaq4
Компактен премиум кросоувър - Audi Q3
Среден премиум кросоувър - BMW iX3
Голям премиум кросоувър - Range Rover Sport
Спортен хечбек - Volkswagen Golf GTI
Купе - BMW Серия 2
Кабриолет - Mazda MX-5
Спортен автомобил - Porsche 911
Достъпен електрически автомобил - Nissan Leaf;
Премиум електрически автомобил - BMW iX3;
Достъпен хибрид - MG HS;
Премиум хибрид - Audi A5;
Пикап - Ford Ranger;
Компактен ван - Kia PV5;
Средноразмерен ван - Ford Transit;
Голям ван - Renault Master;
Избор на читателите - Tesla Model 3.
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