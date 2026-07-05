Обявиха най-добрите коли на годината. Един модел е топ

Изданието Auto Express обяви най-добрите автомобили на годината във Великобритания. Победителите бяха избрани въз основа на тестови шофирания на десетки модели.

Електрическият автомобил Nissan Leaf от трето поколение се очерта като общ победител. Експертите похвалиха впечатляващия пробег на автомобила (621 км) и модерните електронни системи, отбелязвайки, че новият Leaf остава достъпен.

Освен това бяха обявени най-добрите автомобили в различни категории. Сред тях преобладават електрическите превозни средства и хибридите.

Градски автомобил - Kia Picanto

Супермини - CUPRA Raval

Семеен автомобил - Kia PV5

Комби - Skoda Superb

Малък служебен автомобил - Nissan Leaf

Среден служебен автомобил - Mercedes CLA

Голям служебен автомобил - Audi A6 e-tron

Компактен кросоувър - Renault 4 E-Tech

Среден кросоувър - Skoda Elroq

Голям кросоувър - Skoda Kodiaq4

Компактен премиум кросоувър - Audi Q3

Среден премиум кросоувър - BMW iX3

Голям премиум кросоувър - Range Rover Sport

Спортен хечбек - Volkswagen Golf GTI

Купе - BMW Серия 2

Кабриолет - Mazda MX-5

Спортен автомобил - Porsche 911

Достъпен електрически автомобил - Nissan Leaf;

Премиум електрически автомобил - BMW iX3;

Достъпен хибрид - MG HS;

Премиум хибрид - Audi A5;

Пикап - Ford Ranger;

Компактен ван - Kia PV5;

Средноразмерен ван - Ford Transit;

Голям ван - Renault Master;

Избор на читателите - Tesla Model 3.

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