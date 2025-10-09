България сред лидерите в Европа по продажби на нови автомобили

България бележи един от най-високите ръстове в Европа по продажби на нови автомобили.

Пазарът расте уверено, а интересът към модерните технологии и хибридните модели се засилва.

Това съобщи Ивайло Жеглов, управител на Expo Team, организатор на „Автосалон Варна 2025“ съвместно с Двореца на културата и спорта. Събитието показва най-новите тенденции в сектора и очертава важна промяна – новите коли вече са все по-достъпни както за бизнеса, така и за индивидуалните клиенти.

Пазарът расте, потребителят печели

По думите на Ивайло Жеглов, индустрията на новите автомобили у нас се развива с изключителна скорост. „Новите коли вече са достъпни както за фирмите, така и за хората“, отбеляза той и допълни, че купувачите предпочитат да инвестират в нови модели, тъй като пазарът на употребявани автомобили крие рискове.

Жеглов подчерта, че производителите се съревновават по мощност, комфорт и пробег, а от тази конкуренция най-много печелят потребителите. При хибридните автомобили вече се постигат над 1000 километра пробег, а при електрическите усилията са насочени към удължаване на живота на батериите. Според него тенденцията е хората да заменят автомобилите си дори преди изтичането на лизинговия период – знак за динамична, млада и по-взискателна клиентела.

Азиатските марки настъпват на българския пазар

Сред най-отчетливите тенденции на изложението във Варна е силното навлизане на азиатските производители, особено китайските. „Ако миналата година представените китайски марки бяха три, сега вече са пет“, отбеляза Жеглов и прогнозира, че в рамките на пет години те могат да достигнат водещ пазарен дял в продажбите на нови автомобили у нас. Това, според него, ще зависи от изграждането на сервизни мрежи и качествено следпродажбено обслужване.

Въпреки настъплението на азиатските брандове, интересът към германските, японските и корейските автомобили остава стабилно висок, подчерта експертът. Тази конкуренция, според него, поддържа висок стандарт и разнообразие на пазара, като осигурява на клиентите все по-добри възможности за избор.

„Автосалон Варна 2025“ продължава до 12 септември и представя най-новите модели на водещи световни марки, както и колекционерски автомобили, показани за първи път. Посетителите могат да направят тест драйв с над 35 различни коли, а сред акцентите са и два нови мотоциклета на чешка марка, представени премиерно за България и Европа. Събитието за пореден път доказва, че автомобилният пазар у нас не просто догонва Европа, а се превръща в един от най-динамичните в региона.

