Еврото без посока спрямо долара във Франкфурт

Курсът на еврото спрямо щатския долар се движи без съществена промяна в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, показват данни на германски финансови сайтове.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1678 долара, което представлява минимално повишение под 0,01 на сто. Валутните пазари остават предпазливи, като инвеститорите избягват резки движения в очакване на нови икономически данни от САЩ и еврозоната, които могат да дадат по-ясна насока за бъдещите решения на централните банки.

Вчера Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1684 долара. Анализатори коментират, че търговията остава в тесен диапазон, тъй като пазарните участници следят внимателно сигналите за инфлацията, лихвените проценти и състоянието на водещите икономики от двете страни на Атлантика.

